Así es la personalidad de la gente que no sube fotos a las redes sociales, según la psicología.

En una época en la que Instagram, Facebook y otras plataformas se convirtieron en una vidriera de la vida cotidiana, hay personas que prefieren mirar, interactuar o simplemente mantener sus perfiles activos sin publicar fotografías personales. Aunque muchas veces este comportamiento se interpreta como timidez o falta de confianza, la psicología muestra que la relación entre personalidad y exposición en redes sociales es bastante más compleja.

Uno de los rasgos que aparece asociado a una mayor publicación de fotografías es la extraversión. Un estudio publicado en Personality and Individual Differences, que analizó a 1296 personas en dos investigaciones, encontró que la extraversión y el llamado "exhibicionismo social" predecían una mayor frecuencia de publicación de selfies. En cambio, la autoestima no mostró una relación fuerte y consistente con esta conducta.

Cómo es la verdadera personalidad de las personas que no se muestran en las redes sociales

Esto permite hacer una distinción importante, si una persona publica pocas o ninguna foto, no significa automáticamente que tenga baja autoestima. De hecho, la evidencia disponible indica que el comportamiento de publicar imágenes responde a diferentes características individuales y a la manera en que cada persona utiliza las redes.

La privacidad también puede ser un factor relevante. Las redes sociales permiten administrar cuidadosamente qué aspectos de la vida personal quedan expuestos y ante qué público. Algunas personas simplemente prefieren mantener una separación más marcada entre su vida privada y lo que muestran en internet, sin que eso implique un problema psicológico.

La investigación sobre el comportamiento en Facebook también encontró asociaciones entre los rasgos de personalidad y la manera de utilizar las fotografías. Un estudio publicado en Computers in Human Behavior observó que la extraversión estaba relacionada con una mayor cantidad de fotografías y álbumes publicados, mientras que otros rasgos también mostraban diferentes patrones de utilización de la plataforma.

El comportamiento de publicar imágenes responde a diferentes características individuales y a la manera en que cada persona utiliza las redes.

A su vez, un trabajo publicado en Personality and Individual Differences analizó específicamente la publicación de fotografías y su relación con narcisismo, ansiedad social, soledad y timidez. La investigación incluyó a 264 participantes y buscó determinar cómo estas variables podían influir en la frecuencia y características de las fotografías compartidas.

Sin embargo, los estudios también advierten sobre un punto central, lo que una persona muestra, o decide no mostrar, en internet no necesariamente representa de manera exacta su personalidad real. Una investigación publicada en Frontiers in Psychology sobre los perfiles de Instagram encontró diferencias entre la personalidad que los propios usuarios describían y la que otras personas atribuían a partir de sus perfiles. Los investigadores señalaron el papel de la presentación idealizada de uno mismo y del llamado efecto halo.

Por eso, alguien que nunca publica selfies puede ser perfectamente sociable, seguro de sí mismo y tener una vida social activa. Del mismo modo, una persona que publica fotografías constantemente no necesariamente busca aprobación ni tiene una personalidad determinada. La frecuencia de publicación es apenas una conducta dentro de un contexto mucho más amplio.

Incluso las investigaciones más recientes advierten que resulta difícil inferir rasgos psicológicos precisos solamente a partir de una fotografía. Un estudio publicado en 2025 en Personality and Individual Differences encontró que las fotografías de perfil pueden contener algunas señales relacionadas con la personalidad, pero que estas son escasas y débiles, lo que limita la capacidad de sacar conclusiones fiables sobre cómo es alguien únicamente observando su imagen.

En definitiva, la psicología no permite afirmar que las personas que no suben fotos tengan una personalidad única. Lo que sí muestran las investigaciones es que la exposición fotográfica en redes está relacionada con determinados rasgos y formas de gestionar la propia imagen, especialmente la extraversión y la manera de presentarse ante los demás.