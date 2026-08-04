Un estudio vinculó el uso temprano de redes sociales con un menor rendimiento escolar en adolescentes

Los estudiantes que abren una cuenta en redes sociales al inicio de la adolescencia tienden a obtener peores resultados académicos en pruebas estandarizadas de lengua y matemática. El resultado surge de un estudio liderado por la Universidad de Milán-Bicocca y que fue realizado a 5.227 alumnos italianos. El mismo analizó encuestas sobre hábitos de consumo en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook recopiladas entre 2023 y 2024, en combinación con las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema de Educación y Formación de Italia.

Al comparar las trayectorias escolares, los investigadores del estudio publicado por la prestigiosa revista Nature Human Behaviour detectaron que los niños que crearon perfiles entre los 11 y 12 años obtuvieron calificaciones sustancialmente más bajas en italiano y matemática entre los 15 y 16 años en comparación con aquellos que postergaron su ingreso a las redes hasta los 14 años, registrando una brecha de rendimiento que equivale a seis meses de escolarización.

Por el contrario, el análisis no halló diferencias significativas en las evaluaciones de inglés. Los datos mostraron además que los alumnos que abrieron perfiles a menor edad consultaban sus teléfonos celulares con mayor frecuencia y contaban con un nivel significativamente más bajo de supervisión parental en el entorno digital.

Si bien los autores remarcaron que se trata de un estudio de carácter observacional, indicaron que la hipótesis principal apunta a las distracciones constantes y al uso excesivo de las plataformas como factores de erosión sobre la atención estudiantil. Ante la polarización del debate sobre la tecnología en las aulas, el equipo de investigación pidió interpretar los hallazgos con cautela y responsabilidad, aunque subrayó que el trabajo aporta evidencia sólida sobre los riesgos de la exposición digital precoz en el aprendizaje.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.