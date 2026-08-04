Qué declaró Candela, la pareja de Facundo Moyano tras el confuso episodio en Belgrano

La modelo e influencer Candela Arizaga, que huyó semidesnuda en la madrugada de hoy tras un confuso episodio con Facundo Moyano, afirmó ante la Justicia que el sindicalista "no le pegó", asegura una alta fuente judicial.

En su testimonio, brindado desde el Hospital Pirovano a donde fue trasladada tras ser encontrada junto a Moyano en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, Arizaga ratificó que el acusado "no le hizo nada" y que el episodio fue "producto del consumo de drogas", según explicó a la División Protección Familiar de la fuerza porteña.

Las pericias, al menos hasta el momento, avalan su relato: la médica legista que la analizó solo encontró un raspón en una de sus rodillas, producto de la caída durante su carrera sobre Avenida del Libertador.

El testimonio de la joven es clave en el expediente a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del MPF CABA. Mientras tanto, Moyano permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, con un expediente a cargo del Juzgado Correccional N°4, subrogado por la magistrada Julia Correa.

Pistone, por su parte, requirió allanar el departamento de Avenida del Libertador al 5400 donde comenzó el episodio; el lugar permanece bajo consigna policial.

"Candela se está recuperando de lo que pasó"

Diego Storto, abogado querellante de Candela Arizaga, habló con la prensa y brindó detalles sobre el estado de la joven tras el confuso episodio. "Candela se está recuperando de lo que pasó", afirmó el letrado, quien además reveló que mantuvo una conversación con su clienta: "No la noté 10 puntos, pero está bien". En esa línea, describió el momento como "una situación dramática" y reconoció que "fue una noche demasiado brava, exaltada, para ellos".

El abogado también confirmó que Candela declaró ante la Unidad de Violencia de Género y que se pidió un análisis toxicológico para ambos. "Claramente la declaración testimonial fue interrumpida varias veces... El resultante de anoche no la deja declarar todavía bien. Ella va a ampliar la declaración indagatoria cuando esté en condiciones de hacerlo", explicó.

En cuanto al estado de la joven, Storto precisó que se trató de "lesiones leves", lo que coincide con el informe de la médica legista que solo encontró un raspón en su rodilla. "Fue una situación dramática pero ella está estable y con la contención adecuada", insistió el abogado.

Cómo sigue la causa contra Facundo Moyano

El testimonio de Arizaga, que podrá ser ratificado o desmentido por ella misma, no implica una exoneración automática. La calificación de privación ilegítima de la libertad -aseguran fuentes oficiales- implica que no es necesario que la víctima decida instar la acción penal.

La fiscalía que investiga el hecho podrá continuar con el expediente, decida Arizaga acusar penalmente al sindicalista o no. La calificación, en todo caso, podrá ser modificada por el fiscal. En este marco, tanto Arizaga como Moyano se negaron a que les extraigan sangre y orina.

Ahora, de acuerdo al Código porteño, la fiscalía tiene 24 horas -con otras 24 más de prórroga- para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego se le comunicará al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva.

La causa permanece en etapa de investigación y se aguardan las nuevas diligencias que disponga la Fiscalía para avanzar con el expediente. El fiscal asume la investigación sin derivación del juez y tiene entre 24 y 48 horas para reunir pruebas. Después habrá audiencia y se definirá la situación procesal del detenido.

Por el momento, Moyano no puede ser indagado pero la joven cuando se encuentre estabilizada prestará una segunda declaración ante la Justicia. Mientras tanto, la Justicia avanza para determinar si hubo un delito o si el episodio fue producto de una crisis vinculada al consumo de sustancias, tal como declaró la propia Arizaga.