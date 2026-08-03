PAMI: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026 y quiénes acceden

Algunos afiliados pueden solicitar cobertura completa mediante el subsidio social vigente.

Los cambios en la cobertura de medicamentos del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen generando consultas entre jubilados y pensionados durante 2026. Luego de las modificaciones implementadas en el programa de medicamentos, algunos tratamientos mantienen la cobertura total, mientras que otros pasaron a tener descuentos parciales. Además, continúa vigente el subsidio social para afiliados que cumplen determinados requisitos económicos.

Qué medicamentos de PAMI siguen siendo gratuitos

A pesar de los cambios aplicados en el esquema de cobertura, PAMI continúa garantizando el 100% de cobertura para una serie de tratamientos considerados prioritarios. Estos beneficios alcanzan tanto a patologías crónicas como a tratamientos especiales contemplados por la normativa vigente.

Entre los medicamentos que conservan la cobertura total se encuentran los destinados al tratamiento de la diabetes, enfermedades oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, además de los medicamentos necesarios para pacientes trasplantados.

También permanecen con cobertura del 100% los tratamientos para trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, medicamentos oftalmológicos intravítreos, osteoartritis e insuficiencia renal crónica con hiperparatiroidismo.

Qué pasó con los medicamentos que dejaron de ser gratuitos

Las modificaciones realizadas durante el último tiempo redujeron el alcance del beneficio para numerosos medicamentos que anteriormente estaban incluidos dentro de la cobertura total de PAMI.

Desde entonces, muchos afiliados que no reúnen las condiciones para acceder al subsidio social deben afrontar una parte del costo de sus tratamientos. En esos casos, la cobertura puede variar según el tipo de medicamento y la patología.

Los tratamientos destinados a enfermedades crónicas o agudas pueden contar con una cobertura que va del 50% al 80%, mientras que los medicamentos de uso eventual mantienen, en general, un descuento del 40%.

Cómo retirar los medicamentos con receta de PAMI

El procedimiento para acceder a los medicamentos continúa siendo mediante receta electrónica. El primer paso es concurrir al médico de cabecera, quien se encarga de emitir la prescripción y enviarla a la farmacia elegida por el afiliado.

Una vez realizada esa gestión, el jubilado o pensionado únicamente debe presentarse en la farmacia con su Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI para retirar la medicación.

En caso de que el afiliado no pueda concurrir personalmente, un familiar o una persona autorizada puede realizar el retiro, siempre que presente la documentación requerida.

La receta electrónica sigue siendo obligatoria para retirar los medicamentos en farmacias.

Subsidio social de PAMI: quiénes pueden pedir la cobertura del 100%

Además de los tratamientos que mantienen cobertura total por su tipo de enfermedad, PAMI dispone de un subsidio social destinado a afiliados que atraviesan una situación económica que les impide afrontar el costo de los medicamentos.

Quienes obtienen este beneficio pueden acceder al 100% de cobertura para medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas. La solicitud debe realizarse mediante el trámite correspondiente habilitado por la obra social.

Para acceder al subsidio es necesario cumplir determinados requisitos. Entre ellos, tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales, o hasta tres haberes cuando el afiliado convive con una persona que posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, no se debe estar afiliado a una empresa de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad ni bienes considerados de lujo, y tampoco ser titular de activos societarios que reflejen capacidad económica suficiente.

En aquellos casos en los que el afiliado no cumpla con alguno de los primeros requisitos, existe una vía de excepción. Si el gasto en los medicamentos indicados representa un 15% o más de sus ingresos, podrá solicitar igualmente la cobertura total mediante el procedimiento previsto por PAMI.