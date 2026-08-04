La gratitud reduce el estrés postraumático y mejora el sueño.

Hay personas que agradecen por naturaleza, desde gestos simples como sostener una puerta hasta favores cotidianos. Para muchos, esto es solo buena educación, pero la psicología positiva revela que detrás de este hábito se esconden rasgos profundos ligados a la personalidad, la salud emocional y la manera de interactuar con el entorno.

La gratitud, más que una mera expresión de cortesía, es considerada una fortaleza personal que permite reconocer y valorar lo que otros hacen por nosotros, así como apreciar las cosas positivas que la vida ofrece. Su raíz etimológica en el latín gratus, que significa “agradable” o “placentero”, explica por qué dar las gracias suele ir acompañado de emociones positivas.

Qué significa ser una persona agradecida según la psicología

Desde la perspectiva psicológica, la gratitud implica algo más que decir “gracias”: es un reconocimiento genuino del esfuerzo y los gestos de otros. Quienes la practican habitualmente suelen tener una visión más optimista y valoran lo que tienen en lugar de enfocarse en lo que falta. Esta actitud se traduce en mayor humildad, resiliencia y capacidad para enfrentar dificultades sin perder la mirada positiva de la realidad.

Además, expresar gratitud fortalece las relaciones sociales, promoviendo interacciones más cálidas y vínculos basados en el respeto y la empatía. Reconocer el esfuerzo ajeno genera un círculo de reciprocidad que enriquece la convivencia diaria.

La gratitud es reconocer el esfuerzo y los gestos de otros.

Lo que dice la ciencia sobre la salud y el bienestar

Numerosos estudios científicos avalan los beneficios de la gratitud para la salud física y mental. Por ejemplo, Robert A. Emmons y Michael McCullough observaron que quienes practican ejercicios de gratitud regularmente tienen menos problemas de salud y un mejor bienestar general, además de rendir mejor en sus actividades cotidianas.

Otros trabajos revelaron que personas con trastornos neuromusculares que expresaban agradecimiento se despertaban más descansadas, optimistas y conectadas con su entorno. Científicos chinos también relacionaron altos niveles de gratitud con mejor calidad del sueño y menos ansiedad y depresión.

Quienes agradecen tienen una visión más optimista de la vida.La gratitud reduce el estrés postraumático y mejora el sueño.

En el caso de veteranos de la guerra de Vietnam, un estudio de la Universidad George Mason encontró que aquellos con mayor gratitud presentaban menos síntomas de estrés postraumático y una mayor capacidad para recuperarse de traumas. Asimismo, investigaciones del Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA sugieren que sentir gratitud genera cambios positivos en el sistema nervioso y contribuye al bienestar psicológico.

Así, la gratitud no solo mejora la salud emocional y física, sino que también fortalece los vínculos humanos y permite afrontar la vida con una mirada más positiva y resiliente.