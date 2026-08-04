Maquillaje para una mirada joven e iluminada a los +60: los consejos de los maquilladores.

Maquillarse los ojos a los +60 años y conseguir una mirada más abierta, fresca y joven es posible si conocés los verdaderos secretos de los maquilladores profesionales. Son tips muy fáciles de seguir y que te van a ayudar a acentuar tus ojos de manera favorecedora.

Con algunos cambios simples en la forma de maquillarte, es posible iluminar el rostro, suavizar las facciones y conseguir un efecto rejuvenecedor sin necesidad de técnicas complicadas. La clave está en elegir los colores adecuados y aplicar cada producto estratégicamente para resaltar la belleza natural de los ojos sin endurecer la expresión.

Mirada abierta e iluminada a los +60: el truco de maquillaje.

Consejos de los maquilladores para iluminar la mirada a los +60

1. Elegí sombras que aporten luz

Con el paso del tiempo es habitual que la zona de los ojos se vea más oscura, aparezcan ojeras más marcadas o el ojo se perciba más hundido. Por eso, el primer paso para iluminar la mirada está en la elección de las sombras.

Según explicó el maquillador de Dior Junior Cedeño, "los tonos neutros ayudan a enmarcar los ojos de una forma más ligera, fresca y natural". En lugar de apostar por colores demasiado intensos o metalizados, lo ideal es elegir gamas suaves que aporten luminosidad. La maquilladora Patricia Franco también recomienda mantenerse dentro de una paleta natural: "Descartamos los verdes y azules, pero podemos jugar con los marrones y los tonos berenjena", aseguró.

2. Delineá la línea de agua, pero difuminá

Otro truco para rejuvenecer la mirada consiste en definir los ojos sin endurecerlos. Una buena opción es delinear la línea de agua superior e inferior, aunque el verdadero secreto está en no dejar el trazo demasiado marcado. Patricia Franco explica: "Si quieres ampliar la mirada, tienes que delinear la línea del agua, tanto la superior como la inferior y difuminar hacia la zona de las pestañas para que dé sensación de pestañas más pobladas".

La especialista advierte que el difuminado hace toda la diferencia. "Si solo marcamos la línea del agua, estaremos empequeñeciendo el ojo", señala. Al suavizar el delineado hacia la base de las pestañas se consigue un efecto visual de mayor amplitud y profundidad.

3. Reforzá las pestañas

Con los años, las pestañas también pierden densidad y volumen, lo que hace que la mirada se vea menos expresiva. Trabajarlas correctamente ayuda a recuperar ese efecto de ojos más abiertos. Para Junior Cedeño, "Las pestañas juegan un papel fundamental a la hora de abrir la mirada y devolverle la expresión".

En esa misma línea, Patricia Franco recomienda intensificar discretamente la raíz de las pestañas con un lápiz y luego difuminar el producto. "Es importante no marcar los trazos demasiado gruesos porque eso endurecerá la mirada", explica. Si se desea un resultado todavía más intenso, también se pueden utilizar pestañas postizas, siempre buscando un acabado natural que aporte longitud y volumen sin recargar el maquillaje.

4. Definí las cejas con naturalidad

Las cejas enmarcan el rostro y tienen un papel clave en la expresión. Con el paso del tiempo suelen perder grosor y presentar pequeñas zonas despobladas, por lo que rellenarlas puede hacer una gran diferencia. Junior Cedeño aconseja utilizar un lápiz o un producto del mismo tono que la ceja para lograr un acabado discreto y realista. "Un acabado muy artificial puede tener un efecto contrario al deseado", afirma.

Patricia Franco también recomienda evitar las cejas demasiado marcadas. "Es importante no marcar en exceso la ceja para que no se vea demasiado dura", sostiene. En la misma línea, la maquilladora Susana Marín agrega: "Solo hay que definirlas para levantar el rostro y minimizar la flacidez".