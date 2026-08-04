Entrega de escrituras e inauguración de obras: Kicillof hizo base en Almirante Brown

El gobernador Axel Kicillof inauguró este martes el SUM del Centro Integrador Comunitario de Longchamps en Almirante Brown, y además se entregaron 1.521 escrituras gratuitas para familias del municipio. “Este SUM para la comunidad de Longchamps y la entrega de más de 1.500 escrituras gratuitas son muestras claras de una gestión presente que no mira para otro lado", afirmó durante los actos.

“Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual”, sostuvo Kicillof y agregó: “Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías”.

De los actos participaron los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el intendente local, Juan José Fabiani.

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A través de una inversión de $725 millones, las nuevas instalaciones -ubicadas en el barrio Rayo de Sol- permitirán brindar capacitaciones laborales, jornadas de apoyo escolar y actividades deportivas y culturales, además del funcionamiento del programa Envión. Asimismo, el municipio firmó la adhesión al programa “Libres y Protagonistas" del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que promueve la formación de jóvenes con perspectiva de género.

“Este SUM es el resultado de un esfuerzo inmenso que hace la provincia de Buenos Aires para, en un contexto muy complicado por las políticas nacionales, seguir acompañando a los vecinos y apoyando a los chicos que forman parte del programa Envión”, expresó Larroque y subrayó: “A pesar de que nos quitan los recursos que nos corresponden, sostenemos la obra pública y trabajamos todos los días para que nuestro pueblo pueda resistir a esta pesadilla y construir un futuro mejor”.

Durante la jornada, se entregaron 1.521 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, al Municipio y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Al respecto, Mena expresó: “El derecho a la propiedad tiene que cumplirse para todos, no solo para quienes cuentan con los recursos suficientes para acceder a través del sector privado”.

“Son muchas las acciones que el municipio y el Gobierno bonaerense llevan adelante en conjunto: tanto el espacio para la comunidad como las escrituras gratuitas son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente”, subrayó Cascallares. En tanto, Fabiani sostuvo: “La jornada de hoy es fruto del trabajo articulado que realizamos con la Provincia, con el único fin de poner en el centro de nuestras prioridades las necesidades de los vecinos y vecinas de Almirante Brown”.

Por último, Kicillof remarcó: “Frente a un Gobierno Nacional que busca entregar nuestras tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias”. “La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando las prioridades donde tienen que estar: primero el trabajo, la salud, la educación, y el bienestar de las familias en los barrios”, concluyó.

Estuvieron presentes también la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; y de Deportes, Cristian Cardozo; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y el senador provincial Federico Fagioli.