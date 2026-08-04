Javier Milei habló del festejo trunco de la Selección Argentina post Mundial 2026: "Había puesto la Rosada"

Javier Milei habló de la Selección Argentina, Scaloni, la AFA y Tapia (La Casa Streaming).

Javier Milei se refirió al frustrado festejo de la Selección Argentina en el país, a pesar de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El Presidente de la Nación llenó de elogios al entrenador Lionel Scaloni, aclaró que no fue su decisión que el plantel no se presentara en la Casa de Gobierno y hasta explicó que había preparado la Rosada para que quedara exclusivamente a disposición de la delegación nacional.

De hecho, durante la entrevista con Esteban Trebucq en LA CASA Streaming, el líder de La Libertad Avanza propuso al director técnico como futuro docente en alguna universidad. Por último, como suele hacerlo públicamente, el jefe de Estado también aprovechó para criticar al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, porque está siendo investigado por la Justicia.

Milei: "Me apena que los jugadores de la Selección Argentina no hayan podido festejar, yo me iba a quedar en Olivos"

Acerca de la frustrada celebración con el público por el subcampeonato en el Mundial 2026, el Presidente de la Nación detalló que "se les ofreció seis alternativas de festejo y que ellos decidieran si querían festejar o no". El economista de 55 años enfatizó en que "la toma de decisiones en ese momento es compleja por haber llegado a una final y no haber tenido el mejor de los resultados, con una tristeza y frustración enorme".

"Se merecían un festejo, pero entiendo su dolor... Yo había puesto la Casa Rosada", lamentó el dirigente de ultraderecha. En la misma línea, profundizó: "Mi hermana (Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia) ya había hecho el dispositivo de seguridad para que no hubiera nadie, sólo la Casa Militar, y ellos festejaran con la gente. Yo me iba a quedar en Olivos". El jefe de Estado remarcó que "es un festejo de un grupo extraordinario de futbolistas, del deporte más popular de Argentina" e insistió: "Me apena que no hayan podido festejar por la contaminación que genera la política".

Milei llenó de elogios a los jugadores y a Scaloni: "No los conozco, me basta con admirarlos"

Acerca de los futbolistas de la Selección Argentina en general, el Presidente de la Nación contestó: "No los conozco personalmente, me basta con admirarlos por lo que hacen... Pero no hay que mezclar la política ni el deporte o el arte". También valoró: "Los jugadores también son deportistas, practican el deporte más popular de Argentina y tenemos una pasión desenfrenada, pero no debería ser utilizado políticamente. Me parce que la mejor lectura de esto, para variar, la hizo Scaloni".

Para alabar al estratega santafesino, Milei dejó una particular reflexión: "Es una opinión personal, Scaloni tiene un futuro enorme como profesor de cualquier universidad de elite de negocios en clases de liderazgo. Siempre tiene la palabra justa, parado en el lugar correcto. Además, es un líder que lidera mega estrellas". Al respecto del pujatense, completó: "Ese hombre... Yo tengo una admiración enorme y ojalá tuviera la oportunidad de conocerlo, como líder y constructor de equipo. Es admirable. Como todo está politizado, quizás le genera un problema. Tampoco es para generarle un problema a una persona".

Javier Milei habló de la Selección Argentina, Scaloni, la AFA y Tapia (La Casa Streaming).

Milei insistió con sus palazos a Tapia: "Hay manejos de AFA que no me han gustado"

Con relación al mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, el jefe de Estado declaró: "No tengo contacto con Tapia. No tengo elementos para hablar de él. Sólo puedo decir que hay cosas en el manejo de AFA que no me han gustado. Es una persona con causas judiciales, tanto en el exterior como aquí". Sin embargo, sentenció: "Yo no molesto a la Justicia de ninguna manera, no corresponde. No lo hacía antes de ingresar a la política y ahora, encima representando al Ejecutivo, me parece un disparate".