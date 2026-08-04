Las patas de gallo, ojeras y líneas de expresión son algo totalmente natural que suele aparecer aproximadamente cerca de los 40 años o antes, cuando se empieza a reducir la producción de colágeno. Afortunadamente, hay muchas mascarillas caseras que podés preparar con pocos ingredientes naturales para prevenir o disminuirlas.
"Hoy les traigo una solución a esas ojeras oscuras, acartonadas, a esas líneas de expresión y a esas patas de gallo que se nos hacen a todas aquí, cuando ya la piel pide colágeno. Les voy a enseñar a trabajar con el colágeno 100% puro, natural, para hacer esos parches de gelatina, tenerlos en nuestra nevera y nosotras misma colocarlo todas las noches", dice Annie Phibrows, quien comparte trucos de belleza naturales.
Mascarilla casera para patas de gallo y ojeras
Ingredientes
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Pepino rallado.
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Aloe vera en gel, puro y natural.
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Vitamina E.
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Pepino rallado.
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1 sobrecito de gelatina sin sabor.
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1 té verde.
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1 gasa.
Preparación
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Introducí el té verde en un dedo de agua tibia para que suelte todo su potencial. Dejalo unos 15 minutos.
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Poné la gasa en un recipiente. Arriba, sumá el pepino rallado.
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Escurrí bien la gasa para que todo el jugo te quede separado.
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Retirá el té verde del otro recipiente.
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En ese mismo recipiente del té, volcá el sobre de 5 gramos de gelatina sin sabor.
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Disolvé la gelatina en el té verde y mezclá muy bien.
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Añadí gel de aloe vera a la mezcla, que sea puro y natural. Colocalo en donde está el pepino. Sumá 2 cucharaditas y revolvé.
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Uní las dos mezclas y revolvé bien.
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Agregá la vitamina E y revolvé nuevamente.
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Podés poner la mezcla dentro de un plástico de parches (los que se compran) o en un platito.
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Llevalo a la heladera un par de horas hasta que se solidifique.
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¡Listo!
Para qué sirve cada ingrediente
El pepino es uno de los ingredientes más utilizados en el cuidado casero de la piel gracias a su alto contenido de agua y compuestos antioxidantes. Su aplicación puede aportar una sensación refrescante, ayudar a disminuir la apariencia de hinchazón y dejar la piel con un aspecto más luminoso. El gel de aloe vera aporta hidratación y tiene propiedades calmantes, por lo que puede ser útil para pieles sensibles o para zonas donde la barrera cutánea necesita más cuidado. Mantener la piel bien hidratada es clave para que las líneas de expresión se vean menos marcadas.
La vitamina E funciona como antioxidante y ayuda a proteger la piel frente al estrés oxidativo provocado por factores como la exposición solar y la contaminación. Además, contribuye a mantener la piel nutrida y con una apariencia más suave. Por su parte, la gelatina sin sabor contiene colágeno hidrolizado, una proteína que forma una película sobre la superficie de la piel y puede generar un efecto tensor e hidratante momentáneo.
El té verde completa la fórmula gracias a sus antioxidantes, especialmente los polifenoles, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres y favorecen una piel con apariencia más saludable. Sin embargo, este efecto es superficial y no significa que el colágeno de la mascarilla penetre hasta las capas profundas de la piel para reemplazar el colágeno perdido con la edad, simplemente puede ser una ayuda extra.