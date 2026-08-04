Adiós a las patas de gallo y ojeras: cómo hacer parches caseros de colágeno puro en casa.

Las patas de gallo, ojeras y líneas de expresión son algo totalmente natural que suele aparecer aproximadamente cerca de los 40 años o antes, cuando se empieza a reducir la producción de colágeno. Afortunadamente, hay muchas mascarillas caseras que podés preparar con pocos ingredientes naturales para prevenir o disminuirlas.

"Hoy les traigo una solución a esas ojeras oscuras, acartonadas, a esas líneas de expresión y a esas patas de gallo que se nos hacen a todas aquí, cuando ya la piel pide colágeno. Les voy a enseñar a trabajar con el colágeno 100% puro, natural, para hacer esos parches de gelatina, tenerlos en nuestra nevera y nosotras misma colocarlo todas las noches", dice Annie Phibrows, quien comparte trucos de belleza naturales.

Mascarilla casera para patas de gallo y ojeras

Ingredientes

Pepino rallado.

Aloe vera en gel, puro y natural.

Vitamina E.

Pepino rallado.

1 sobrecito de gelatina sin sabor.

1 té verde.

1 gasa.

Preparación

Introducí el té verde en un dedo de agua tibia para que suelte todo su potencial. Dejalo unos 15 minutos. Poné la gasa en un recipiente. Arriba, sumá el pepino rallado. Escurrí bien la gasa para que todo el jugo te quede separado. Retirá el té verde del otro recipiente. En ese mismo recipiente del té, volcá el sobre de 5 gramos de gelatina sin sabor. Disolvé la gelatina en el té verde y mezclá muy bien. Añadí gel de aloe vera a la mezcla, que sea puro y natural. Colocalo en donde está el pepino. Sumá 2 cucharaditas y revolvé. Uní las dos mezclas y revolvé bien. Agregá la vitamina E y revolvé nuevamente. Podés poner la mezcla dentro de un plástico de parches (los que se compran) o en un platito. Llevalo a la heladera un par de horas hasta que se solidifique. ¡Listo!

Para qué sirve cada ingrediente

El pepino es uno de los ingredientes más utilizados en el cuidado casero de la piel gracias a su alto contenido de agua y compuestos antioxidantes. Su aplicación puede aportar una sensación refrescante, ayudar a disminuir la apariencia de hinchazón y dejar la piel con un aspecto más luminoso. El gel de aloe vera aporta hidratación y tiene propiedades calmantes, por lo que puede ser útil para pieles sensibles o para zonas donde la barrera cutánea necesita más cuidado. Mantener la piel bien hidratada es clave para que las líneas de expresión se vean menos marcadas.

La vitamina E funciona como antioxidante y ayuda a proteger la piel frente al estrés oxidativo provocado por factores como la exposición solar y la contaminación. Además, contribuye a mantener la piel nutrida y con una apariencia más suave. Por su parte, la gelatina sin sabor contiene colágeno hidrolizado, una proteína que forma una película sobre la superficie de la piel y puede generar un efecto tensor e hidratante momentáneo.

El té verde completa la fórmula gracias a sus antioxidantes, especialmente los polifenoles, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres y favorecen una piel con apariencia más saludable. Sin embargo, este efecto es superficial y no significa que el colágeno de la mascarilla penetre hasta las capas profundas de la piel para reemplazar el colágeno perdido con la edad, simplemente puede ser una ayuda extra.