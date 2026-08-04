Peter Thiel vuelve al país para dar una charla y podría asistir Milei

El magnate estadounidense Peter Thiel, líder de una de las corporaciones de análisis masivo de datos más controvertidas del mundo, volverá en septiembre a Argentina para participar de un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, funcionarios del gobierno de Javier Milei y dirigentes del oficialismo. El empresario tecnológico había sido recibido a fines de abril por el líder de La Libertad Avanza (LLA) en su despacho de Casa Rosada.

El evento, denominado "Latam Summit Vientos de cambio", se realizará el 1 y 2 de septiembre en el hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro. Entre los expositores confirmados figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mientras permanece la expectativa por la posible participación de Milei.

"'Este 1 y 2 de septiembre de 2026, Buenos Aires será el punto de encuentro de líderes, intelectuales, referentes y defensores de la libertad de toda la región para debatir las ideas que están transformando Argentina y las Américas. 'Vientos de Cambio' reunirá voces comprometidas con el futuro, el crecimiento y la libertad como motor de desarrollo", dice el anuncio de la convocatoria.

Thiel es uno de los dueños de Palantir, la poderosa empresa tecnológica estadounidense conocida por sus programas de vigilancia y uso militar de estructuras de inteligencia artificial.

La Fundación Libertad y Progreso es un centro de Investigación de políticas públicas, análisis, investigación y formación. Si bien se define como una fundación sin fines de lucro e "independiente de todo grupo político", se trata de otro de los think thank libertarios, junto a la Fundación Faro. Está dirigido por Agustín Etchebarne, un economista liberal que defiende las ideas del Gobierno y tiene un estrecho vínculo con Milei.

El evento al que asistirá Thiel, fundador de PayPal y el primer gran inversor de Facebook, será entrevistado por el subdirector ejecutivo de Fundación Faro, el economista chileno Axel Kaiser.

Quién es Peter Thiel

Thiel es uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y un fuerte aliado político del presidente estadounidense Donald Trump. Defiende posiciones libertarias y sostiene una visión crítica de la democracia liberal, al mismo tiempo que impulsa proyectos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, la seguridad y el análisis de datos. En los últimos años, Palantir amplió su presencia en áreas militares y de inteligencia, consolidando su peso dentro del aparato estatal de Estados Unidos.

La relación de Thiel con Milei se fortaleció desde la llegada del libertario a la Presidencia. El magnate visitó la Argentina en varias oportunidades desde 2024, mantuvo reuniones con el mandatario en la Casa Rosada y manifestó interés por el rumbo económico del Gobierno. Su última visita fue el 23 de abril, cuando el Presidente decidió cerrar por primera vez en la historia la Sala de Prensa de la Rosada.

Además, Palantir explora oportunidades de negocios en el país, especialmente en áreas vinculadas a la seguridad, mientras Thiel también compró una mansión en Barrio Parque y evaluó nuevos proyectos durante sus estadías en la Argentina. En su última visita también se reunió a almorzar con el asesor presidencial Santiago Caputo.