España destinará 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes

En el marco de las medidas de emergencia implementadas para contener el impacto de la reciente crisis migratoria en el norte de África, el gobierno de España anunció la habilitación de una partida presupuestaria extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la ciudad autónoma de Ceuta, con el objetivo de financiar la atención directa de los miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados que permanecen en el territorio.

La transferencia de crédito será ejecutada a través del Ministerio de Juventud e Infancia y se sumará a un fondo previo de 5,5 millones de euros otorgado a la región. Al confirmar la asistencia financiera, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó el compromiso de la administración central para acompañar al gobierno local ante la sobrecarga de sus servicios sociales, poniendo especial énfasis en la protección de los sectores más vulnerables tras una crisis que involucró a cerca de 7.000 menores de edad entre las 72.000 personas que ingresaron de forma irregular.

Asimismo, la funcionaria aprovechó la oportunidad para elevar la presión política hacia el interior del país, haciendo un llamado a la responsabilidad de los gobernos regionales, especialmente los encabezados por el Partido Popular, para que acepten el traslado y la distribución equitativa de los niños en sus respectivas jurisdicciones. En paralelo, al ser consultada sobre eventuales fallas de previsión, Saiz reiteró que en ningún momento el Poder Ejecutivo contó con un informe de inteligencia de organismos locales o de Marruecos que previera la escala de las entradas, limitándose la información previa a los repuntes de flujo habituales de la temporada estival.

Finalmente, la titular de la cartera de Inclusión volvió a ponderar la gestión del presidente Pedro Sánchez al calificar la respuesta institucional como un hecho inédito que contó con el respaldo formal de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En esa línea, Saiz enfatizó que el rápido operativo de contención y retorno de más de 70.000 personas no habría sido posible sin la colaboración diplomática de las autoridades marroquíes, asegurando que la política exterior española se mantuvo en todo momento alineada con el respeto a los derechos humanos.

Con información de EuropaPress.