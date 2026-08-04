Elegantes y favorecedores: 4 colores de uñas para las mujeres de 50 en adelante.

Hay ciertos colores de uñas que son más favorecedores que otros para mujeres a partir de los 50 años en adelante. Si querés tener un estilo bien clásico, prolijo y elegante, las uñas son un punto clave. No hace falta que gastes en ir a la manicura, con solamente una lima y un esmalte podés hacértelas vos misma en casa.

Estos tonos, además de verse elegantes, ayudan a iluminar la piel de las manos y a disimular pequeñas manchas, venas visibles o signos del paso del tiempo. "El color adecuado realmente puede hacer mucho. Ilumina las manos, unifica el tono de la piel y devuelve inmediatamente un aspecto fresco y cuidado", asegura Ambra Toccacieli, experta en uñas, en diálogo con British Vogue. Según explica, la elección del esmalte puede influir tanto en la apariencia de las manos como una buena rutina de cuidado.

Los 4 colores de uñas más favorecedores para mujeres de 50 en adelante

1. Nudes rosados y beige fríos: los mejores aliados para unificar el tono

Cuando aparecen manchas o cambios en la pigmentación de la piel, no todos los colores generan el mismo efecto. Mientras algunos resaltan las diferencias de tono, otros consiguen suavizarlas visualmente. En ese sentido, Toccacieli recomienda evitar los esmaltes con subtonos amarillos o anaranjados.

Uñas en tendencia para este 2026: ideales para mujeres de 50 en adelante.

"Cuando hay manchas o discromías, evitaría los esmaltes con subtonos amarillos o anaranjados porque tienden a acentuar el contraste", explica. En cambio, los nudes rosados, los beige fríos, los malvas suaves y los tonos lechosos ayudan a aportar luminosidad y a que la piel luzca más uniforme.

2. Tonos cremosos para suavizar la apariencia de la piel

El acabado también influye en el resultado final. Los colores con una textura cremosa y opaca suelen ofrecer un aspecto más elegante y favorecedor que los esmaltes extremadamente brillantes o completamente mate, que pueden resaltar la textura de la piel. La especialista aconseja completar la manicura con una capa de brillo para potenciar el color sin exagerar el efecto.

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3. Colores lechosos para dar una sensación de mayor volumen

Con el paso de los años, las manos pueden verse más delgadas debido a la pérdida de volumen natural. Para compensar ese efecto, los esmaltes también pueden convertirse en un recurso visual. "En manos muy delgadas, el objetivo es aportar un efecto más suave y con mayor volumen a través del esmalte", señala Toccacieli. Por eso recomienda elegir tonos lechosos, nudes delicados y colores semitransparentes, que generan la ilusión de uñas más llenas y equilibradas. En cambio, los tonos muy oscuros suelen acentuar la delgadez de las manos.

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4. Corales, melocotón y rosas para neutralizar las venas visibles

Cuando la piel es fina y las venas comienzan a notarse más, los colores cálidos también pueden jugar a favor. Según explica la especialista, los tonos melocotón, los corales suaves y los rosas intensos ayudan a compensar los subtonos azulados de la piel. "Equilibran los subtonos azulados", explica.

Elegantes y favorecedores: 4 colores de uñas para las mujeres de 50 en adelante..

Por el contrario, los esmaltes demasiado fríos pueden hacer que las venas se perciban con mayor intensidad. Más allá del color elegido, la experta recuerda que una manicura elegante también depende de la forma y del largo de las uñas. Las versiones cortas o de longitud media, con bordes suaves y redondeados, suelen resultar las más favorecedoras para las manos maduras, especialmente cuando se combinan con tonos clásicos y un acabado brillante que aporte luminosidad sin recargar el resultado.