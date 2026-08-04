Cazzu reprogramó la fecha de su show en Jujuy.

El espectáculo de la cantante Cazzu en la provincia de Jujuy, originalmente agendado para el 12 de septiembre, fue reprogramado para el sábado 3 de octubre de 2026. La decisión responde a modificaciones en el calendario del torneo de fútbol que se disputa en el Estadio 23 de Agosto, situación que condiciona la disponibilidad del recinto.

Desde la organización informaron que las entradas adquiridas con anterioridad conservarán su validez para la nueva fecha sin requerir trámites adicionales y se habilitó en paralelo el canal de reembolso a través del sitio web y correo de contacto de Norte Ticket para aquellos espectadores que no puedan asistir. En el comunicado oficial, se indica que la artista y su equipo lamentan lo acontecido.

La función reprogramada se inserta en el desarrollo de la gira internacional Latinaje en Vivo, propuesta con la que la artista viene de completar una serie de presentaciones en los Estados Unidos. Ese primer tramo del tour de Cazzu abarcó funciones a sala llena en ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San Diego, Inglewood, Nueva York, San Antonio, Irving, Houston, El Paso y Miami, consolidando la recepción de su público en dicho mercado.

El gran presente profesional de Cazzu

Dentro de este mismo periplo durante 2026, la intérprete registró además su debut en el festival Tecate Emblema de México, compartiendo grilla con figuras como Jonas Brothers y Louis Tomlinson. En ese marco, la propuesta escénica integró elementos de folklore, trap y cumbia en colaboración con el Ballet de Atahualpa Yupanqui, sumando luego un show individual en el Teatro Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro.

Cazzu en Jujuy.

El calendario de la gira prevé un tramo inmediato por Bolivia durante el mes de agosto, con presentaciones fijadas en Santa Cruz el día 5, La Paz el 7 y Cochabamba el 8. Posteriormente, el itinerario latinoamericano continuará en septiembre con fechas en Guatemala (18 de septiembre) y Costa Rica (19 de septiembre), antes de desembarcar el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. El cierre del año está programado en Europa con una doble fecha en España: el 25 y 26 de noviembre en Madrid, y el 29 y 30 de noviembre en Barcelona.

Qué es Latinaje en vivo

El concepto de Latinaje en Vivo plantea un despliegue de gran formato que marca un hito dentro de la trayectoria de Cazzu. La propuesta escénica se estructura a partir de un diseño inmersivo y cuenta con el respaldo instrumental de una banda compuesta por 13 músicos, además de un elenco de bailarines que acompaña la dinámica de la presentación.

En cuanto al diseño del repertorio, el espectáculo prioriza el material de su etapa discográfica más reciente, otorgando un lugar protagónico a canciones como Con Otra. La lista de temas articula estos estrenos con los éxitos consolidados de su catálogo y la inclusión de versiones adaptadas para las distintas ciudades de la gira, configurando una narrativa constante en cada función.