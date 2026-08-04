Morir en plena alerta amarilla por el clima: quiénes eran los padres a los que se le cayó un árbol manejando

Una tragedia conmocionó a la provincia de Mendoza el último sábado luego de que un matrimonio falleciera por la caída de un árbol en medio de la alerta amarilla por el viento Zonda. Sin embargo, la consternación aumentó tras conocerse la información de que la pareja regresaba junto su hija, que ese día cumplía 15 años, para celebrar junto a sus seres queridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, vecinos oriundos de la localidad de Charcas de Coria, situada en el departamento de Luján de Cuyo. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, ambos murieron después de que un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en el sector conocido como Paso de Las Carretas.

El momento del impacto y el rescate de los sobrevivientes

El primer aviso llegó al 911 a través de varios llamados que reportaban la caída del árbol sobre el rodado. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 18° y equipos de emergencia verificaron que dos vehículos estaban involucrados en el siniestro.

Dentro de uno de ellos, los socorristas hallaron los cuerpos de las dos personas fallecidas, mientras que la tercera víctima permanecía atrapada a la espera de rescate. Dicha persona era su hija adolescente de 15 años que viajaba junto con otra mujer de 52 años, oriunda de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Ambas sobrevivieron al impacto y permanecen internadas con una evolución favorable.

Con el correr de las horas, se conoció que la familia se dirigía a un fin de semana especial que habían organizado con motivo del cumpleaños de la adolescente. En ese sentido, antes del accidente, la menor había viajado con las divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una jornada deportiva de hockey en San Rafael. Aunque estaba previsto que regresara junto a la delegación durante la noche, sus padres decidieron ir a buscarla personalmente para pasar el día con ella y la intención era ultimar detalles de la fiesta de cumpleaños prevista para el fin de semana siguiente.

Los efectos del viento Zonda y la violencia del impacto

Alrededor de las 16:35, mientras transitaban por la Ruta 143, un árbol de grandes dimensiones cedió por la fuerza de las ráfagas de viento y cayó prácticamente sobre la parte delantera de la camioneta. Fabio Pompei, que conducía el vehículo, y Fabiana Piedi, ubicada en el asiento del acompañante, murieron prácticamente en el acto.

La violencia del golpe quedó reflejada en el estado del rodado. La estructura del techo sobre las plazas delanteras colapsó por completo: el parante izquierdo quedó retorcido hacia el interior del habitáculo, el parabrisas desapareció y los bomberos debieron cortar parte de la carrocería para poder rescatar a las víctimas. En contraste, la parte trasera conservó gran parte de su estructura, una diferencia que explica por qué la adolescente y la otra ocupante lograron sobrevivir.

El viento Zonda, un fenómeno característico de la región de Cuyo

Cabe mencionar que el viento Zonda es un fenómeno meteorológico característico de la región de Cuyo que se produce cuando masas de aire provenientes del Pacífico descienden por la vertiente oriental de los Andes tras perder humedad. Al bajar, el aire se comprime y calienta de manera brusca, lo que genera ráfagas de viento seco y caliente que pueden superar los 100 km/h y provocar una caída abrupta de la humedad relativa.

Sus efectos incluyen la caída de árboles, cortes de luz, incendios forestales y accidentes de tránsito. En este caso, el temporal se cobró la vida de un matrimonio que solo quería pasar un día especial junto a su hija.

El dolor en la comunidad deportiva y el acompañamiento a la familia

La noticia impactó con fuerza en el ambiente deportivo mendocino. Fabiana Piedi era una persona muy querida dentro del hockey provincial y su fallecimiento generó una inmediata cadena de mensajes de despedida en redes sociales. Compañeras, dirigentes, jugadoras y allegados comenzaron a compartir fotografías y recuerdos apenas se conoció el desenlace.

La Asociación Mendocina de Hockey expresó públicamente sus condolencias, mientras una de sus compañeras publicó un mensaje que rápidamente se multiplicó en distintas plataformas, recordándola como una mujer comprometida y profundamente querida por quienes la rodeaban.

El dolor también alcanzó al Club San Pablo Futsal, donde también juega la hija del matrimonio. La institución manifestó su acompañamiento a la adolescente y a toda la familia ante la pérdida de sus padres en circunstancias que conmocionaron a distintos ámbitos de la sociedad mendocina.