En la previa del debate en el Senado, Espinoza advirtió: “Milei quiere llenar de ‘otras Malvinas’" la Argentina

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, rechazó el proyecto de extranjerización de tierras que impulsa el Gobierno de Javier Milei y lanzó una fuerte advertencia sobre sus posibles consecuencias: "Milei quiere llenar de 'otras Malvinas' todo el territorio de la República Argentina. En eso consiste el proyecto de extranjerización de nuestras tierras". Sus declaraciones se suman a las críticas de distintos dirigentes que cuestionan la iniciativa, en la previa de su tratamiento en el Senado.

La Cámara alta tiene previsto debatir este jueves el proyecto que modifica el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y plantea cambios sobre las restricciones para la adquisición de estos territorios por parte de extranjeros. La discusión volvió a instalar en el Congreso el debate sobre la soberanía territorial y el control de los recursos naturales, en una iniciativa que el oficialismo busca avanzar con el respaldo de sectores aliados.

En ese marco, Espinoza cuestionó el avance de la iniciativa y planteó que podría derivar en la conformación de territorios bajo control extranjero dentro del país: "Javier Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras 'Malvinas', es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales".

El origen de la Ley de Tierras

El debate actual tiene como antecedente la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa estableció un régimen específico para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y fijó en un 15% el límite máximo de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras, además de establecer restricciones según la nacionalidad de los compradores y condiciones particulares para determinadas zonas del territorio.

La ley fue derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el Gobierno de Milei, que eliminó las restricciones que regían desde 2011. Ahora, el debate volvió al Congreso a partir de una nueva iniciativa que propone modificar el marco regulatorio de la propiedad rural y que despertó cuestionamientos de sectores políticos y sociales que advierten sobre las consecuencias de una mayor apertura a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

En este contexto, Espinoza vinculó la discusión sobre la propiedad de las tierras con el control de los recursos naturales distribuidos a lo largo del territorio argentino: "No se trata ya de 'entregar a precio vil' o 'vender al mejor postor' patrimonio nacional: se trata ahora de 'regalar' nuestros recursos, los de todas y todos los argentinos, y de transformar en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes grandes porciones del territorio".

Al profundizar su crítica, el intendente de La Matanza puso el foco en algunos de los recursos que considera estratégicos y cuestionó la posibilidad de que las tierras que los contienen queden bajo control de capitales extranjeros: "Por eso quiere regalar el primer puesto mundial de recursos estimados de litio y el tercer lugar de reservas comprobadas de ese bien estratégico en el orden mundial".

En la misma línea, Espinoza enumeró otros recursos naturales y sectores productivos que, según su planteo, podrían quedar expuestos a la adquisición extranjera: "Por eso trabaja para que extranjeros (incluidos Estados) se apropien de las tierras en las que están el 2do puesto mundial de shale gas, la 2da reserva de agua dulce del planeta, el 4to potencial de shale oil, 3era en producción de maíz, la 4ta producción de soja de todo el mundo".

En otro tramo de sus declaraciones, el dirigente trazó un paralelismo entre la soberanía sobre el territorio continental y la situación de las Islas Malvinas: "Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples 'Malvinas' que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino que pretende instalar el gobierno libertario".

Para cerrar su planteo, Espinoza recurrió a una referencia histórica y recuperó una frase de Manuel Belgrano para reforzar su posición sobre la defensa de los recursos nacionales frente a los intereses extranjeros: "Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzadamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación. Sigue vigente".