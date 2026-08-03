Míchigan notifica dos muertes en el brote de ciclosporiasis en curso

FOTO DE ARCHIVO: Lechuga expuesta en un supermercado de Washington, D.C.

El ​departamento de salud del estado de Míchigan informó el lunes de ‌que se han ‌identificado dos fallecimientos relacionados con un brote de ciclosporiasis.

Según los historiales médicos, ambas personas padecían enfermedades subyacentes graves que podrían haber visto agravadas por la ciclosporiasis y la deshidratación. El ​departamento ha ⁠indicado que no se facilitará más ‌información sobre estos dos casos.

La ⁠ciclosporiasis no suele ser ⁠una enfermedad que ponga en peligro la vida. Las muertes por ciclosporiasis son poco ⁠frecuentes en Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los casos ​de esta infección intestinal ‌causada por el parásito ‌Cyclospora, que puede provocar diarrea, náuseas ⁠y otros síntomas gastrointestinales, han aumentado de forma constante en todo Estados Unidos en los últimos meses, según ​los ‌Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades sanitarias de Míchigan han notificado 11.234 casos relacionados con un brote ⁠de ciclosporiasis, lo que supone un aumento de 461 casos desde su última actualización del viernes.

El brote en Míchigan ha provocado 193 hospitalizaciones, según la última actualización del departamento de salud del estado a ‌fecha de 30 de julio.

A nivel nacional, los CDC han registrado 6.707 casos de ciclosporiasis confirmados por laboratorio a fecha de 28 de julio, con más ‌de 11.500 casos sospechosos adicionales que aún están pendientes de confirmación o de una ‌investigación más ⁠exhaustiva.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió de ​inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters