Las mejores actividades gratuitas para hacer en Funes, la ciudad donde Messi y Antonella Rocuzzo tienen una casa

A tan solo 20 kilómetros de Rosario, la ciudad de Funes se ha posicionado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de los grandes centros urbanos. Su aire de pueblo, sus calles arboladas y una oferta cultural y gastronómica en pleno crecimiento la convierten en una opción ideal para una escapada. Ubicada a menos de 300 kilómetros de Buenos Aires, Funes pasó de ser una ciudad dormitorio a convertirse en uno de los lugares más buscados por quienes quieren escaparse del ruido, pero sin alejarse de los grandes centros urbanos. El fin de semana largo promete ser una verdadera fiesta en la provincia de Santa Fe, y hay una ciudad que ya se posiciona como el nuevo polo del turismo familiar y cultural del Litoral: Funes.

El "efecto Messi" que puso a Funes en el mapa internacional

La presencia del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, generó un "efecto Messi" que posicionó a Funes en el mapa internacional. El astro del fútbol tiene una casa en un exclusivo barrio cerrado de la ciudad y suele ser visto por los vecinos cuando vuelve a pasar las fiestas o durante sus descansos en Argentina. Muchos turistas llegan atraídos por la posibilidad —aunque sea remota— de cruzarse con el capitán de la Selección. No es casual que muchos emprendedores locales utilicen su figura como parte del "imaginario turístico" de la ciudad. En algunos bares y tiendas, se pueden ver fotos o murales alusivos al ídolo, que se transformó en una especie de "embajador informal" del lugar. Pero más allá del fenómeno Messi, Funes encontró su identidad en el turismo de cercanía, con una propuesta ideal para familias que buscan descanso, buena gastronomía y entretenimiento.

Qué ver y hacer en Funes: los imperdibles de la ciudad

El fin de semana largo es el momento ideal para descubrir todo lo que Funes tiene para ofrecer. Uno de los puntos más emblemáticos es la Ex Estación de Trenes, hoy convertida en espacio cultural. Además de conservar el encanto ferroviario original, funciona como biblioteca, sala de exposiciones y punto de encuentro de la comunidad. A pocos metros se encuentra el Museo Ferroviario "Juan Murray" , que rescata la historia del tren y su papel clave en el desarrollo de la ciudad. Otro lugar destacado es la Casa de la Cultura, donde suelen realizarse talleres, muestras y presentaciones artísticas. Vale la pena consultar la agenda local para aprovechar alguna actividad durante el fin de semana. Para quienes prefieren los espacios abiertos, la Plaza San José es un clásico. Rodeada de bares y locales, se llena de vida los fines de semana con ferias de artesanos, puestos de comida y juegos para chicos. Muy cerca, el Museo Gustavo Cochet —dedicado al reconocido pintor y grabador— propone un recorrido más artístico, ideal para quienes disfrutan de la cultura visual.

La renovación de la Plaza San José y las actividades al aire libre

La renovación integral de la Plaza San José, uno de los espacios verdes más tradicionales de la ciudad, fue algo que trajo alegría a los lugareños. El predio fue totalmente remodelado. Se colocaron adoquinado nuevo, mobiliario urbano, iluminación LED, juegos infantiles modernos y un plan de paisajismo que le dio un aire renovado. Este tipo de obras refuerzan el concepto de Funes como ciudad verde y turística, con una fuerte inversión en infraestructura y recreación. La vida al aire libre es parte esencial del encanto de Funes. Los barrios cerrados y countries, como Funes Hills , invitan a recorrer sus calles tranquilas, disfrutar del verde y desconectarse de la rutina. También es posible practicar golf o simplemente caminar por los senderos rodeados de árboles. Quienes buscan algo más de adrenalina pueden acercarse al Autódromo Virtual Funes , donde los simuladores de carreras ofrecen una experiencia diferente, especialmente en días de lluvia.

Dónde comer en Funes: una oferta gastronómica en pleno crecimiento

La gastronomía funense está creciendo a paso firme. Hay opciones para todos los gustos, desde parrillas tradicionales hasta bares modernos con música en vivo. Entre los recomendados se destacan El Chaltén , Pericich , La Posta de Funes y La Panadería de Funes , que es parada obligada para probar medialunas o panes caseros. Los que prefieren salir de noche pueden visitar Old Murray’s Bar , un clásico con ambiente distendido, buena música y tragos. La oferta gastronómica crece día a día y se convierte en uno de los grandes atractivos para quienes visitan la ciudad.

Agenda cultural y eventos locales: el alma de Funes

Durante los fines de semana suelen realizarse ferias, shows y actividades al aire libre en el Paseo de la Estación o en el marco del ciclo "Funes Vibra". Estas propuestas incluyen conciertos, cine bajo las estrellas y espectáculos gratuitos que reúnen a vecinos y visitantes. La clave es revisar la agenda municipal o portales locales como InfoFunes , que actualizan los eventos disponibles cada semana. En los últimos años, el municipio apostó por mejorar sus espacios públicos, sabiendo que el turismo familiar necesita lugares seguros y cómodos para disfrutar.

Itinerario ideal para dos días en Funes

Si planeás una escapada de sábado y domingo, este recorrido puede ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo:

Sábado: recorrida por la Ex Estación y el Museo Ferroviario ; almuerzo en el centro; tarde en Plaza San José o visita a la Casa de la Cultura ; cena y música en vivo en Old Murray’s o en algún bar local.

Domingo: mañana relajada con desayuno en La Panadería de Funes ; visita al Observatorio o paseo por los barrios verdes; almuerzo en una parrilla local; tarde en el Paseo de la Estación o en algún evento cultural.

El fenómeno de Funes: una comunidad que se reinventa

El vínculo entre Lionel Messi y Funes no es nuevo, pero sigue generando curiosidad. Cada vez que el crack del Inter Miami regresa a la Argentina, su presencia en los barrios privados de la zona —en especial en el exclusivo Kentucky Club de Campo — revoluciona a los vecinos y despierta el interés de los turistas. El fenómeno de Funes demuestra que el turismo no solo depende del mar o la montaña. En el corazón de la llanura santafesina, una comunidad logra reinventarse con eventos, ferias y espacios verdes, atrayendo tanto a visitantes locales como a curiosos de otras provincias. Funes es el ejemplo perfecto de cómo una comunidad puede reinventarse a través del turismo de cercanía, ofreciendo descanso, buena gastronomía y entretenimiento a pocos kilómetros de las grandes ciudades.