Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 3 de agosto 2026

Campanita Pereira y Sol Abraham protagonizaron el esperado mano a mano que definió una de las galas más tensas de la temporada.

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó una de las noches más impactantes de la temporada. La definición entre los participantes más votados, la tensión dentro de la casa y un episodio inédito marcaron una emisión que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Gran Hermano vivió una gala con máxima tensión

La placa negativa de la noche estuvo integrada por seis participantes: Campanita Pereira, Matías Hanssen, Luana Fernández, Juan Ignacio "Juanicar" Caruso, Alejandra Majluf y Solange "Sol" Abraham. A lo largo de la emisión, Santiago del Moro fue revelando uno por uno los nombres de quienes continuaban en competencia.

Con el avance de la gala, el suspenso quedó reducido a un esperado mano a mano entre Campanita y Sol, una definición que ya había sido anticipada por diferentes encuestas y por el movimiento generado en las redes sociales durante los días previos. El clima dentro de la casa fue de absoluta incertidumbre mientras ambos participantes aguardaban el resultado de la votación del público.

Quién fue eliminado de Gran Hermano el lunes 3 de agosto

Finalmente, la decisión del público determinó que Campanita Pereira fuera la nueva eliminada de Gran Hermano, mientras que Sol Abraham consiguió permanecer una semana más dentro del juego.

Sin embargo, el momento de la despedida tomó un rumbo completamente inesperado. En lugar de dirigirse hacia la puerta de salida, Campanita permaneció sentada en el living y manifestó que no quería abandonar la competencia.

Entre lágrimas, la participante expresó: "No me quiero ir, Big, quiero ver qué pasa". Sus palabras sorprendieron tanto a sus compañeros como a la audiencia, ya que nunca antes un concursante había desafiado durante tanto tiempo la decisión final del reality.

La voz de Gran Hermano le recordó en reiteradas oportunidades que debía respetar la eliminación definida por el voto del público, aunque la participante insistió durante varios minutos con su intención de permanecer dentro de la casa, incluso proponiendo quedarse únicamente como visitante para observar el desarrollo del juego.

El inédito momento que cambió la gala de Gran Hermano

La negativa de Campanita generó una situación inédita en la historia del programa. Mientras algunos compañeros intentaban convencerla de retirarse, otros observaban con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.

La tensión aumentó cuando Gran Hermano lanzó una advertencia contundente: si la participante continuaba negándose a abandonar la casa, el resto de los jugadores recibiría una sanción colectiva y ella tampoco podría salir por la puerta principal.

Esa advertencia terminó siendo decisiva. Tras varios minutos de resistencia, Campanita aceptó levantarse, caminó hacia la salida y dejó oficialmente la competencia. El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la temporada y abrió un intenso debate entre los seguidores del reality sobre los límites del reglamento y las decisiones de los participantes frente a una eliminación.

Tras conocer el resultado de la votación, Campanita se negó a abandonar la casa y protagonizó una situación inédita en la historia de Gran Hermano

Cómo fue el paso de Campanita por el reality

La salida de Campanita puso fin a una participación de 76 días dentro de la casa más famosa del país. La joven había ingresado a mitad de temporada y, con el paso de las semanas, logró consolidarse como una de las concursantes con mayor presencia en el juego.

Su eliminación no solo marcó el cierre de su recorrido en Gran Hermano, sino que también dejó una escena sin precedentes por su resistencia inicial a abandonar la casa. El episodio quedará como uno de los momentos más recordados de la edición 2026 y promete seguir generando repercusiones tanto dentro como fuera del reality.