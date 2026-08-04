El oro cotiza estable a la espera de definiciones de la Fed y señales en Medio Oriente

Ilustración fotográfica de varios lingotes de oro en la Bolsa del Oro de Corea, en Seúl.

Los precios del oro operaron sin grandes variaciones este martes, atrapados en un estrecho rango de negociación en el que los inversores sopesan la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y monitorean con cautela las negociaciones para destrabar el conflicto en Oriente Medio.

El valor del oro cotizaba plano a 4.053,40 dólares por onza, mientras que los contratos de futuros en Estados Unidos registraban un leve avance del 0,6%, situándose en 4.114,30 dólares. Según analistas de mercado, el activo de refugio se mantiene lateralizado entre los 4.000 y los 4.100 dólares a la espera de catalizadores económicos y geopolíticos de peso.

Por un lado, el frente monetario en Washington mantiene cautos a los operadores luego de las advertencias lanzadas por el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien afirmó que el banco central estadounidense no dudará en aplicar nuevas alzas de tasas si las presiones inflacionarias no muestran una desaceleración gradual. Actualmente, los mercados atribuyen un 63% de probabilidades a un incremento del costo del dinero en la reunión de septiembre, por lo que la atención está puesta en los datos clave del mercado laboral que se publicarán a lo largo de la semana, incluyendo el reporte de nóminas no agrícolas del viernes.

En el plano geopolítico, el metal precioso encuentra soporte defensivo ante los recientes ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y la persistente incertidumbre por las señales contrapuestas entre la diplomacia y el sector financiero sobre un posible acuerdo para frenar la guerra de cinco meses entre Washington y Teherán. En el resto de los metales preciosos, la plata avanzó un 1,1% para cotizar a 58,83 dólares la onza, al tiempo que el platino y el paladio anotaron alzas del 2,2% y 1,9% respectivamente.

Con información de Reuters