La mansión de Hernán Drago en Nordelta

La Casa Cudich Drago, mansión del modelo y conductor Hernán Drago, está situada en Nordelta y se llevó una mención honorífica en el reconocido Architecture MasterPrize dentro de la categoría Arquitectura Unifamiliar Residencial.

Este proyecto argentino, desarrollado por el estudio ATV Arquitectos, sobresale por su diseño que integra la naturaleza y la vida familiar. Con una superficie de 510 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la vivienda se emplaza en un lote cercano a los 1.000 metros cuadrados y está rodeada por agua en dos de sus lados, lo que realza su conexión con el entorno natural.

El diseño comenzó en 2016 y la construcción finalizó en 2019, pensada para una familia con hijos de distintas edades. Combina áreas comunes amplias con espacios privados y zonas de trabajo, adaptándose a las necesidades cotidianas de sus habitantes.

Los detalles de la mansión de Hernán Drago en Nordelta

Uno de los aspectos más llamativos es la piscina situada sobre el desnivel natural del terreno. Desde ciertos ángulos, el espejo de agua parece fundirse con la laguna cercana, extendiendo visualmente los límites de la propiedad. Esta pileta conecta el living, el quincho semicubierto y el paisaje exterior, creando una transición armoniosa entre el agua de la casa y la naturaleza.

Además, las carpinterías de la planta baja se abren casi completamente, uniendo el living, comedor, cocina y galería en un gran espacio continuo. Este sector social cuenta con una cocina equipada con isla central y muebles de madera, mientras que los grandes ventanales garantizan la entrada de luz natural y vistas despejadas hacia el jardín y la laguna.

Otro elemento clave del diseño es el patio interno, que actúa como el núcleo del hogar. En lugar de distribuir los ambientes mediante pasillos, el proyecto utiliza este vacío para conectar los dos niveles y separar progresivamente las áreas públicas de las privadas.

En la planta baja, el patio vincula la cocina, el living, el comedor diario, la galería y los espacios exteriores. En el piso superior, funciona como punto de referencia para los tres dormitorios: una suite principal, dos suites adicionales y un estar íntimo que se usa como espacio de trabajo. La estructura de la casa se caracteriza por grandes tabiques y losas de hormigón visto, mientras que la madera aparece en muebles, revestimientos, carpinterías y detalles interiores, aportando calidez y equilibrio al diseño.

La mención honorífica no sólo reconoció las dimensiones o terminaciones de la vivienda, sino especialmente la forma en que la arquitectura se relaciona con el agua, la topografía y la vida familiar, usando el patio y la pileta como elementos que articulan todos los espacios.