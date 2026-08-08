Caso Mailén: el nuevo abogado prometió avances en la causa en "30 días"

El nuevo abogado de la familia de Mailén Antonich confirmó que cuenta con "muchisima prueba" para ser incorporada al expediente por el femicidio de la joven de 25 años ocurrido en Mar del Plata, por lo que prometió avances en la causa en "30 días".

"Yo calculo que en el plazo de 30 días, que es lo que la ley manda para el dictado de la prisión preventiva, la causa tendrá avances significativos. Vamos a poder determinar quiénes fueron los intervinientes, cuántos fueron y qué tipo de responsabilidad tienen", afirmó el abogado Wenceslao Méndez, en declaraciones al portal marplatense 0223.

También agregó que "hay muchísimas horas de grabación, sobre todo de las cámaras del Hotel Sasso, que es un sistema de cámaras de última generación y que han tomado absolutamente todo". Del mismo modo, señaló que esperan los estudios derivados de la autopsia.

“Hay muchísima prueba colectada eficazmente por la investigación. Lo que pasa es que es prueba que demora en poder plasmarse dentro del expediente”, acotó.

Méndez se refirió a los dos detenidos por la causa, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, serenos del predio donde fue encontrado el cuerpo.

Para el abogado, ambos "tienen un grado de participación importante en la muerte de Mailén" y que "estaban en el lugar" donde la joven fue asesinada" y que "claramente tienen responsabilidad en los hechos".

El letrado tambíén consideró la posibilidad de que hayan participado más personas. Según explicó, algunos testimonios indican que la persona que recibió a Mailén al llegar al lugar no coincidiría físicamente con ninguno de los dos detenidos, aunque aclaró que por ahora se trata únicamente de una línea de investigación.

"Lo cierto y lo concreto es que acá hay un crimen brutal, pocas veces visto en nuestra ciudad, que tenemos dos personas imputadas en principio y una familia totalmente destrozada", expresó Méndez, para luego agregar: "Son hechos que no pueden seguir ocurriendo y donde la Justicia claramente le tiene que dar una respuesta tanto a la familia de Mailén como a la sociedad."

Por último, el abogado valoró el encuentro que mantuvieron los familiares con el juez de Garantías Daniel De Marco, a quien destacó por haberlos recibido personalmente. "Esa es la contención que debe brindar la Justicia, la cara más humana que siempre tiene", concluyó.