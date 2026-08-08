Los abuelos de Agostina, tras otras dos detenciones: "Todos en esa casa tenían que ver"

Luego de que fueran arrestados dos inquilinos que vivían en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, los abuelos de la adolescente se mostraron conformes con esa decisión, al afirmar que "no puede ser que en una cosa no se escuche nada". Ambos detenidos están acusados de encubrimiento agravado y se suman a otros cuatro apresados.

"Veníamos pidiendo que todos los que estaban en esa casa tenían algo que ver, en mayor parte o en menor parte, porque no puede ser que en una casa no se escuche nada", dijo a el medio local El Doce el abuelo de la menor asesinada, Miguel Heredia.

Por su parte, la abuela de Agostina, Elizabeth Fernández, expresó estar esperanzada por las últimas noticias de la investigación del femicidio de su nieta, que tenía 14 años cuando fue asesinada el 24 de mayo. "Creemos que está bien encaminado el fiscal y que posiblemente va a haber más detenciones", afirmó.

Frente a las versiones que comenzaron a circular sobre el entorno de la víctima, el abuelo negó que la familia haya recibido favores municipales o dinero a cambio de guardar silencio. "A mí no me han dado ningún puesto, nadie me ha dado plata para callarme", sostuvo.

También rechazó que la familia reciba indicaciones sobre qué declarar públicamente. "Se han hablado muchas cosas. De que a nosotros nos dan un guion sobre lo que tenemos que decir. Nadie nos dice lo que tenemos que decir", subrayó.

Las últimas detenciones

En las últimas horas se confirmó el arresto de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, los dos inquilinos que vivían en la casa de la calle Juan del Campillo 878, donde estuvieron la noche del asesinato. Ambos quedaron acusados del delito de encubrimiento agravado.

Sus detenciones se suman a las del propio Barrelier, Osvaldo Fassetta , Soledad Andreani y Marianela Palmero, quienes ya se encontraban detenidos por su participación en el crimen.

Los inquilinos Córdoba y Ascarruz habían llegado al domicilio el sábado 23 de mayo por la noche y permanecieron allí hasta el día siguiente. Una de las pericias realizadas en el lugar determinó que algo debieron haber escuchado. Esta evidencia fue determinante para que la Justicia avanzara con los arrestos de los inquilinos, que hasta ahora permanecían en libertad a pesar de haber estado en la escena del crimen.