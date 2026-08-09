Antidomingos: música gratis en la terraza del Centro Cultural Recoleta para terminar el fin de semana

Para ponerle buena cara al final del fin de semana el Centro Cultural Recoleta invita a vivir "Antidomingos", un ciclo por tercer año consecutivo toma lugar en la terraza del espacio cultural con música en vivo y una programación que recorre distintos géneros, desde el rock y el pop hasta el folk, el jazz y la música clásica.

Las presentaciones se realizan todos los domingos a las 19 h, con entrada gratuita para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad del lugar, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar.

La programación para este domingo 9 de agosto

Este domingo 9 de agosto a las 19 h, la programación estará a cargo de Orquesta LIRIA y Sophie Lüssi, quienes presentarán un recorrido por grandes clásicos del jazz en versiones originales para orquesta de cuerdas y banda.

La particularidad del espectáculo estará en los arreglos realizados por la violinista y compositora Sophie Lüssi, que llevarán obras emblemáticas del género a una formación poco habitual. Las cuerdas dialogarán con el lenguaje del jazz y la improvisación para crear una nueva sonoridad sobre canciones conocidas.

Orquesta LIRIA & Sophie Lüssi se presentan este domingo en el CC Recoleta.

La Orquesta LIRIA está integrada por jóvenes músicos de entre 18 y 28 años y funciona también como un espacio de formación artística. El grupo trabaja con instrumentos de cuerda y aborda repertorios de distintos géneros y estilos, con una mirada puesta en la experimentación y en la búsqueda de nuevas formas de interpretar la música.

En esta presentación, la orquesta estará acompañada por Sophie Lüssi en violín y una banda integrada por Ramiro Penovi en guitarra, Jerónimo Carmona en contrabajo y Francisco Martínez en batería.

Cómo participar de los Antidomingos en el Recoleta

El ciclo Antidomingos se realiza los domingos a las 19 h en la terraza del Centro Cultural Recoleta, ubicada en Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires. La actividad es gratuita para argentinos y residentes y no requiere reserva previa, dado que el ingreso se realiza por orden de llegada hasta completar la capacidad.

Para este domingo 9 de agosto, la presentación estará protagonizada por Orquesta LIRIA & Sophie Lüssi, en una propuesta que combina jazz, improvisación, cuerdas y música en vivo. Es una opción para quienes buscan un plan cultural y gratuito para despedir el fin de semana.