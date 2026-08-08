La FIFA advierte de intentos de socavar a Infantino mientras se agrava la crisis de liderazgo

La FIFA advirtió el ​sábado contra lo que calificó de "esfuerzo concertado y continuo" para socavar al presidente Gianni Infantino, y señaló que cualquier intento de cuestionar su liderazgo debe ajustarse a los estatutos ‌y procedimientos democráticos del organismo rector.

La declaración ‌se produjo en medio de un enfrentamiento cada vez más enconado en torno al liderazgo de Infantino, tras el fracaso de su propuesta de recaudar unos 4.2 mil millones de dólares mediante la venta de una participación en los derechos comerciales del Mundial y otros torneos.

El plan desató críticas por parte de la UEFA, las federaciones nacionales y altos cargos de la FIFA, provocó llamamientos a la dimisión de Infantino y dio lugar a una reunión de crisis celebrada esta semana ​en Marruecos, en la que ⁠la dirección de la FIFA reafirmó su apoyo al presidente.

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La FIFA no identificó a quienes, según ‌afirmó, intentaban socavar a Infantino ni especificó a qué informes o acusaciones se ⁠refería.

El comunicado se produjo tras las informaciones publicadas por ⁠The Daily Telegraph sobre pagos realizados por la UEFA a un antiguo empleado durante el periodo en que Infantino ocupaba el cargo de secretario general del organismo rector europeo, acusaciones que él ha ⁠negado y que la FIFA ha rechazado por considerarlas infundadas.

"Quienes no cuentan con el ​apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar conseguir, ‌mediante acusaciones, insinuaciones o información errónea, lo que ‌no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA", dijo el ⁠organismo en un comunicado.

Señaló que las recientes informaciones han incluido "afirmaciones sin fundamento y acusaciones manifiestamente falsas" relativas a la FIFA y a su presidente, y añadió que rebatirá "directa y enérgicamente" cualquier información inexacta o engañosa.

La FIFA añadió que no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relativo a la elección ​de su presidente ‌que sea incompatible con sus estatutos, sus procedimientos democráticos y su marco de gobernanza.

"El presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la FIFA y continúa ejerciendo su mandato. El presidente de la FIFA le ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y de todo el mundo, ⁠un tiempo en el cual ha contribuido a un cambio significativo en el deporte y, en particular, a expandir el acceso, los recursos y las oportunidades en el fútbol de todo el mundo", apuntó.

DIVISIÓN EN EL APOYO A LA FIFA

Tras una reunión de crisis celebrada el miércoles en Marruecos, la FIFA pidió disculpas a sus 211 federaciones miembro por los errores cometidos en la gestión de la propuesta y afirmó que su dirección ha reafirmado su pleno apoyo a Infantino.

Las repercusiones han ensombrecido la candidatura de Infantino ‌a un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Marruecos en marzo. Todavía no ha surgido ningún candidato claro que se le enfrente.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, ha declarado que ya no tiene confianza en Infantino, mientras que la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, pidió el viernes su dimisión, alegando que ya no cuenta con la confianza ‌institucional necesaria para dirigir la FIFA.

No obstante, Infantino sigue contando con un apoyo sustancial entre los 211 miembros de la FIFA. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) respaldó por unanimidad su liderazgo el jueves, mientras que la ‌CONMEBOL rechazó cualquier intento de ⁠destituirlo que no implicara una votación de todos los miembros de la FIFA.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) también respaldó a Infantino, a pesar de que su ​confederación regional, la CONCACAF, había pedido un "ajuste de cuentas exhaustivo" con su presidencia.

"La FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso convocado al margen de ese marco institucional", dijo el jueves la federación mexicana en un comunicado.

Con información de Reuters