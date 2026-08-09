El Canciller de Brasil pidió que Milei deje de atacar a su país: "Ofensas muy graves"

El canciller brasileño, Mauro Vieira, justificó la degradación diplomática de Argentina a encargados de negocios que ordenó el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, a raíz de los ataques que recibió de parte de su par vecino Javier Milei. Para el encargado de relaciones exteriores, el mandatario argentino debe cesar con el hostigamiento, ya que incurrió en "ofensas muy graves".

En una entrevista publicada en Clarín, Vieira sintetizó que la "situación bilateral entre Brasil y Argentina llegó al punto que está administrada por encargados de negocios debido a las agresiones no solo a personas por parte del presidente argentino sino a Brasil, a las instituciones brasileñas, a los poderes y al responsable de la Corte que tuvo un papel fundamental para parar un golpe militar y castigar a los culpables".

"Y no lo hizo el presidente Milei una vez sino en varias ocasiones en menos de una semana, la primera de todas en la convención del Partido Liberal. Un hecho sorprendente para brasileños y argentinos las imágenes de ese acto, esa actitud del presidente argentino con palabras graves… algo asombroso que luego repitió otras veces", lamentó.

El diplomático sostuvo que "lo más importante es subrayar que la relación entre Argentina y Brasil es muy importante y superior a quien este en el poder en algún momento".

"Brasil es el primer socio comercial de Argentina, tenemos programas de años en el vínculo bilateral y mecanismos importantísimos, recordar incluso el encuentro entre los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en la fronteras que abrió una nueva época en las relaciones mutuas. Creamos mecanismos de transparencia hasta en la cuestión nuclear", enumeró.

Para el canciller brasileño, Argentina "tiene que valorar la relación con Brasil del modo que Brasil la valora con Argentina y que en aras de retomar la relación "se debe parar inmediatamente con este tipo de agresiones, para trabajar en el vínculo bilateral que es tan importante".

"Para el gobierno brasileño la relación entre los dos países es primordial, importantísima y debemos saber si el gobierno actual argentino piensa del mismo modo en relación con Brasil. Esas ofensas fueron muy graves. Por lo tanto se debe preservar esta relación, suspender la agresiones y retomar el camino de la normalidad en el vínculo binacional", sintetizó.

Vieira afirmó que es "totalmente falso" lo que sostiene Milei, quien afirmó que Brasil financió una presunta campaña internacional contra Argentina.

"No hace falta ser economista sobre ese disparate de pagos de miles de millones …. o también las referencias que ha hecho sobre el ex ministro de finanzas de argentina que era candidato a presidente (en referencia a Sergio Massa), vino a Brasil pero lo hizo para visitar al ministro de hacienda brasileño, lo hizo cuando estaba en funciones al frente de la cartera de economía, no es posible que se diga que por eso estábamos a favor de un candidato. Totalmente mentira", rechazó.

Consultado sobre cuándo volverá el embajador brasileño a Buenos Aires, Julio Bitelli, Vieria indicó que será "cuando cesen las condiciones que llevaron a su salida" y que cuando esto suceda, pasará lo mismo con el representante Argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi.

"Se necesita un gesto: el de parar las agresiones. Es un gesto simple frente a la importancia de las relaciones bilaterales", sintetizó.