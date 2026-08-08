Semana Mundial de la Lactancia Materna: La Rioja apuesta a fortalecer el acompañamiento a personas gestantes

La Rioja se sumó a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra cada año del 1 al 7 de agosto, con una serie de actividades que se desarrollarán durante todo el mes. Bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona”, la edición 2026 busca reforzar las estrategias de acompañamiento para las personas gestantes o en proceso de amamantamiento.

Desde esta semana comenzaron una serie de capacitaciones, charlas y talleres abiertos para toda la comunidad. Las propuestas están coordinadas a través del Ministerio de Salud de la provincia junto a la Dirección de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia y el Hospital de la Madre y el Niño y buscan brindar mayor conocimiento sobre un período de la vida que además de información requiere responsabilidad y cuidado.

Actividades especiales para celebrar una etapa primordial

La agenda institucional del gobierno provincial comenzó el lunes 3 de agosto con la apertura oficial de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Hospital de la Madre y el Niño. Las propuestas continuaron durante la semana y se prevén aún más actividades relacionadas a generar mayor concientización y acompañamiento para una etapa de mucha importancia en madres, niños y niñas.

Durante la mañana de este jueves 6 de agosto se realizó un taller de preparto “Nos preparamos para la lactancia”, brindado por trabajadores de área de fonoaudiología y salud mental del Hospital de la Madre y el Niño en el CAPS Ofelia Bazán de Lozada. Luego se desarrollaron dos actividades en simultáneo pero en distintos espacios de la salud pública provincial.

Por un lado, en el CAPS Nancy Gallego se brindará una charla informativa sobre la importancia y los beneficios del amamantamiento. En paralelo, el CAPS Jardín Residencial ofrecerá un encuentro enfocado en la relevancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Un pilar clave para la salud pública

La lactancia materna se posiciona como una herramienta clave para la salud pública gracias a su contribución directa al crecimiento y desarrollo en la infancia. Asimismo, su práctica favorece el fortalecimiento del vínculo temprano y actúa como un factor determinante en la reducción del riesgo de diversas enfermedades.

Las acciones de concientización planificadas por el gobierno riojano buscan resaltar la labor fundamental que desempeñan los equipos de salud en este proceso. En este sentido, se promueve la creación de entornos idóneos que permitan acompañar adecuadamente a todas las personas involucradas activamente en esta durante etapa, garantizando el acceso a información respaldada por evidencia científica.