Daniel Vila sacó chapa sobre River y el tema Salas: "Por la puerta grande"

La llegada de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia de Mendoza causó revuelo, principalmente por lo que fue su salida -a préstamo- desde River Plate. Tal es así que quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Daniel Vila, presidente de la "Lepra" mendocina, quien en Cancha Embarrada -ciclo que se emite todos los jueves a las 22 horas en El Destape Deportes- no se guardó nada. El también empresario, además, palpitó lo que se viene para el equipo que pelea en todos los frentes.

Por supuesto, la actualidad del club es soñada. Campeones de la Copa Argentina, en octavos de la Libertadores habiendo quedado como líderes de su grupo por encima de Fluminense y primeros en la tabla anual. De esta manera, ahora sin Sebastián Villa pero con el exjugador de Racing en el plantel de Alfredo Berti afrontarán lo que se viene en el 2026. Sobre esto, pero principalmente de Salas, habló la máxima autoridad de la institución.

Vila sacó chapa sobre River con el tema Salas

"Cada club tiene su metodología, su historia, su forma de pensar. No hemos tenido una circunstancia parecida pero cada uno tiene su estilo. El nuestro es este, jugadores que vienen son bien recibidos y los que se van es por la puerta grande. Hemos tenido la suerte de que ningún jugador se vaya en malos términos", esbozó acerca de la decisión del "Millonario" de apartar a sus futbolistas y su manera de manejar una situación de ese estilo. A su vez, destacó a Salas como un "gran jugador" que Independiente tuvo la oportunidad de contratar. "Esperemos que pronto pueda debutar", aseveró.

Por otro lado, en respuesta a la consulta de qué vieron en el atacante para sumarlo al equipo, Daniel Vila sostuvo: "Un jugador que nos gustaba por su personalidad, que busca la pelota, la jugada, que no le escapa a la batalla en el juego, es muy aguerrido y nos va a dar mucho. El hincha lo va a querer por esas características". El mandamás de la "Lepra" también contó que lo vio feliz y para nada abatido a la hora de sumarse a un nuevo club en el que "si tiene ganas de jugar va a tener dónde".

Maximiliano Salas es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia de Mendoza

Daniel Vila habló del presente prometedor de Independiente Rivadavia

Acerca de la actualidad de la "Lepra", su presidente fue muy claro a la hora de referirse a ello. "Tenemos muchas competencias y muchas oportunidades de sumar una nueva estrella. El plan es lograr una o dos estrellitas más para la camiseta. Son competencias duras". Sobre lo que tendrán por delante agregó: "Estamos jugando el viernes contra Estudiantes de Río Cuarto, viajando el domingo para jugar el martes contra Fluminense, volviendo el miércoles para jugar el sábado contra Belgrano y así sucesivamente. Prácticamente son dos meses sin descanso, no hay tiempo de entrenar ni de concentrar, jugás todos los días y es exigente". Por último, destacó a Independiente Rivadavia como "un club humilde que se está formando y tratando de generar una marca, lo cual se hace con trabajo".

Los números de Maximiliano Salas en River