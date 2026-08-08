Ver Independiente vs. Platense por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente recibe este sábado, a las 21:30, a Platense por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Gustavo Quinteros sumó dos triunfos consecutivos en las primeras jornadas, resultados que lo ubicaron entre los protagonistas de la Zona A. No obstante, no conformó desde el rendimiento futbolístico y todo pasaba por saber si ante un rival de mayor jerarquía iba a poder sostenerlo. ¿Por dónde se transmite por TV el partido y dónde verlo en vivo de manera legal?

La tercera fecha presentó una prueba de mayor exigencia. En Liniers se enfrentó a Vélez, otro de los equipos que había comenzado el campeonato con puntaje perfecto. El duelo entre los dos líderes terminó favoreciendo al Fortín, que se impuso por 1-0 y dejó a Independiente con seis unidades, todavía bien posicionado, aunque ya sin el invicto, lo que vuelve clave este cotejo.

Por dónde ver Independiente - Platense en vivo por TV online

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Independiente y Platense de este sábado a las 21:30 será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega Independiente

El debut había sido inmejorable. En el estadio UNO, Independiente derrotó 2-0 a Estudiantes de La Plata gracias a los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. El conjunto de Avellaneda se mostró firme en defensa, aprovechó sus oportunidades en ataque y consiguió un triunfo de jerarquía como visitante, una victoria que reforzó la confianza del plantel desde el comienzo del certamen.

La segunda presentación confirmó ese buen momento. En el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el Rojo superó 1-0 a Newell's con otro tanto de Montiel, quien se convirtió rápidamente en una de las figuras del equipo. El extremo fue determinante en las dos primeras fechas, participando directamente en los tres goles convertidos por Independiente en el torneo.

Ávalos en la primera fecha ante Estudiantes.

La primera derrota llegó en la tercera jornada frente a Vélez. En un encuentro parejo durante gran parte del desarrollo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto fue creciendo con el correr de los minutos hasta encontrar la diferencia a los 71 minutos, cuando el juvenil Thiago Aguirre conectó de cabeza un centro desde la derecha para marcar el único gol de la noche. Independiente buscó la igualdad en el tramo final, pero se encontró con una sólida respuesta defensiva del Fortín y no logró evitar la caída.

Palermo volvió a Platense

En la próxima fecha, Independiente recibirá a un Platense que tendrá una cara muy conocida en el banco de suplentes. Martín Palermo fue presentado nuevamente como entrenador del Calamar y tendrá un doble desafío: mejorar el rendimiento del equipo en el Clausura y preparar la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. El histórico goleador regresa a un club donde dejó una huella importante y su reestreno será nada menos que frente a un Independiente que buscará volver a la victoria ante su gente.