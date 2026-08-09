Tras confirmar su visita a la Argentina, el papa León XIV llamó al diálogo y la diplomacia

Luego de que el Vaticano confirmara su visita a la Argentina para el mes de noviembre, el papa León XIV se pronunció sobre los continuos bombardeos contra inocentes en el conflicto entre Rusia y Ucrania y advirtió que “la guerra no hace más que generar más guerra y provoca un enorme sufrimiento”.

Ante una multitud congregada en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus este domingo, el Papa expresó su consternación por la escalada de violencia en la región europea y remarcó que “es hora de detener la espiral de violencia y dar cabida a la diplomacia y al diálogo para allanar el camino hacia la paz”.

El Sumo Pontífice instó formalmente a ambos bandos a respetar los preceptos del derecho humanitario internacional y a frenar las ofensivas que dejan un saldo incesante de víctimas mortales y heridos, entre ellos numerosos niños.

Durante su alocución mariana, extendió su mirada pastoral hacia el continente africano para manifestar su preocupación por el grave deterioro de la situación humanitaria en Sudán, con foco en el asedio que sufre la localidad de El-Obeid.

El marco de los enfrentamientos en Kordofán del Norte motivó a las Naciones Unidas a alertar sobre una inminente catástrofe debido a la falta de alimentos, agua y medicinas, situación agravada por ataques con drones y reportes de violencia sexual.

En ese sentido, León XIV solicitó de manera urgente a las autoridades la apertura de corredores humanitarios y pidió la intervención activa de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego inmediato. “Recemos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada”, manifestó.

Cuándo viene el Papa León a la Argentina y qué ciudades visitará

El cronograma confirmado por la Santa Sede establece que León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11 de noviembre. En esos tres días de agenda se concentrarán las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Vaticano todavía no difundió el programa detallado de la visita y aclaró que será comunicado más adelante.

Argentina será la segunda escala de una gira que comenzará en Uruguay. Entre el 6 y el 8 de noviembre, el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego llegará al país y, al finalizar su estadía, viajará a Perú, donde permanecerá del 11 al 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

En territorio argentino, Luján tendrá un peso especialmente simbólico. Allí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, y uno de los principales centros de peregrinación católica del país. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, explicó que León XIV llegará hasta el santuario para rezar ante la Virgen.

El programa de actividades todavía se encuentra en preparación. La Iglesia argentina explicó que desde que comenzó a tomar forma la posibilidad de la visita se conformaron equipos para trabajar sobre la organización y la logística.