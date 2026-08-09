Terminó el funeral de Jorge Messi, con la imagen de Lionel abatido

Lionel Messi, totalmente abatido en el funeral de padre Jorge (foto: Reuters y Agustín Marcarían).

El funeral de Jorge Messi terminó al mediodía del domingo 9 de agosto del 2026 cerca de Rosario, con Lionel Messi y la familia completa presente para el último adiós del padre de "Leo". El papá del capitán de la Selección Argentina murió a los 68 años luego de luchar contra una grave enfermedad, por lo que el delantero debió viajar de urgencia desde Estados Unidos hacia su ciudad natal.

Una vez que el ex Barcelona y PSG arribó el sábado 8 a las 20.45, se dirigió inmediatamente hacia el cementerio privado donde se realizó el sepelio. El mismo se llama "El Prado" y está ubicado en Pérez, en las afueras de su Rosario natal, a unos 25 minutos en auto del Monumento a la Bandera.

En una ceremonia íntima, respetuosa y sin la prensa, igualmente los hinchas y el mundo del fútbol le dejaron mensajes de apoyo y de "fuerza" a la distancia al atacante de Inter Miami. Con banderas, carteles, flores y posteos en las redes sociales, el planeta deportivo despidió a quien también fue el representante de la "Pulga" a lo largo de su extraordinaria carrera profesional.

Terminó el funeral de Jorge Messi: el resumen y las imágenes más destacadas

Lionel Messi le dio el último adiós a su padre Jorge en el cementerio (foto: REUTERS/Agustín Marcarián).

Antonela Roccuzzo, sin consuelo, abrazó a los familiares de su esposo Lionel Messi

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se abraza con un familiar en el funeral de Jorge (foto: Reuters y Agustín Marcarían).

Seguridad blindó el cementerio y bloqueó las señales externas

La Policía de Santa Fe emitió un comunicado en el que prohibió formalmente el uso de drones en las inmediaciones del cementerio El Prado durante el sepelio de Jorge Messi para garantizar la estricta intimidad y seguridad del entorno del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

La medida, firmada por el subcomisario al mando del operativo en el predio situado en Pérez sobre la ruta nacional 33, dispuso un vallado preventivo y el cierre de accesos al público desde el mediodía del sábado, permitiendo únicamente el ingreso a vehículos previamente autorizados.

La restricción aérea se implementó luego de detectarse la presencia de dispositivos utilizados por la prensa en la jornada previa, lo que llevó a reforzar la custodia privada y policial para impedir captaciones audiovisuales en el predio.

El dispositivo desplegado por las fuerzas de seguridad se encuadró en las resoluciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), órgano que, a pesar de flexibilizar la circulación de aeronaves no tripuladas de hasta 250 gramos, sostiene la prohibición de volar sobre concentraciones de personas o eventos de carácter privado que demanden resguardo especial.

De forma complementaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas, agentes de la Policía de Rosario instalaron perímetros con conos y cintas de demarcación en los ingresos para organizar a los medios de comunicación y ordenar el movimiento de vehículos tras la llegada del capitán de la Selección argentina a la provincia.

Habló Pablo Javkin, intendente de Rosario: "Nunca dejaron de venir"

Acerca del empresario fallecido y de la familia Messi en general, el jefe comunal contó en la entrevista con Radio Mitre que "Jorge Messi fue un gran rosarino”. Además, relató que lo despiden "con mucho respeto y amor" y recordó que "nunca dejaron de venir. Siempre que pudieron ayudaron, invierten en la ciudad”.

Sobre la ceremonia de despedida, Javkin fue claro: la familia decidió que todo transcurriera en la intimidad absoluta. “Ellos han decidido mantener la ceremonia en la intimidad absoluta y en eso también el proceder, los horarios. Lo han hecho todo bien”.

Los familiares y allegados, dentro del cementerio

Allegados a la familia Messi, dentro del cementerio (RS Fotos).

Los hinchas les expresaron su apoyo a los Messi desde afuera

Carteles en la puerta de El Prado para apoyar a la familia Messi (RS Fotos).

Hinchas de todos los países apoyan a Messi (foto: Reuters).

El apoyo de los hinchas, visto desde arriba (Reuters).

Las coronas de flores de la Selección Argentina

Las coronas de flores de la Selección Argentina para la familia Messi (RS Fotos).

Las coronas de flores de la Selección Argentina para la familia Messi (RS Fotos).

Según Leandro Paredes, algunos compañeros de la Selección Argentina viajarán a Rosario

Dónde queda El Prado, el cementerio donde ya descansa Jorge Messi

El Prado, el cementerio cercano a Rosario donde descansará Jorge Messi (RS Fotos).

El Parque de Descanso El Prado está ubicado sobre la Ruta 33, en la localidad de Pérez, a unos 25 minutos del Monumento a la Bandera de Rosario. El lugar se encuentra a unas diez cuadras del Centro rosarino, lo que facilita el acceso para familiares y allegados.

Según su sitio web, cuenta con una infraestructura destinada a acompañar a las familias en el momento de la despedida. Entre sus instalaciones se encuentran un complejo velatorio premium, sala de servicios, capilla ecuménica, cafetería, florería y morgue. Además, el predio cuenta con estacionamiento interno, vigilancia, vehículos ecológicos y maquinaria de parquización, como parte de una propuesta integral de servicios.

El mundo del fútbol despidió a Jorge Messi

Real Madrid también despidió a Jorge Messi.

El mensaje de PSG tras la muerte de Jorge Messi.