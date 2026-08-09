A 50 años del asesinato de Angelelli, La Rioja suma un nuevo espacio de memoria y turismo

Tras conmemorar los 50 años del asesinato a los cuatro mártires riojanos, la provincia de La Rioja dejó inaugurado un nuevo espacio temático para la construcción de la memoria. Tras homenajear a Enrique Angelelli, este nuevo atractivo pone en valor la historia y el profundo compromiso del beato con el pueblo riojano.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja, se suma a la lista de atractivos turísticos religiosos que propone la provincia. La ermita Monseñor Angelelli se establece como un punto clave en el fortalecimiento del turismo de fe, una modalidad que experimenta un constante crecimiento.

Un recorrido histórico y de reflexión

El espacio temático en honor al legado de Monseñor Angelelli se inauguró el 1 de agosto en conmemoración de la muerte del obispo, ocurrida el 4 de agosto de 1976. Según expresó en medios locales el ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna, "Memoria y Martirio" es un homenaje para preservar la memoria histórica de la vida y labor del beato, además de que se convierte en un gran atractivo turístico y cultural.

Encabezado por una prominente estructura en forma de "M" y una cruz de 15 metros, el lugar alberga diversos servicios culturales y educativos. Una sala expositiva, una biblioteca y un auditorio equipado para alojar a más de 70 personas, forman parte de este espacio de fe que invita a recordar a quien fue conocido como el obispo de los pobres y gran defensor de los derechos humanos.

El parque está inspirado en el Camino de Santiago de Compostela, en España, y se encuentra sobre la Ruta Nacional N°38, a 5 kilómetros de la localidad de Punta de los Llanos, en el paraje El Pastor. Está abierto de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 de 16:00 a 18:00. Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido donde a través de fotografías, objetos y textos se narra la vida y el contexto histórico, social y político que acompañó la vida del mártir.

La Rioja como destino turístico religioso

La inauguración de este parque potencia a La Rioja como destino turístico, histórico, cultural y religioso. Es una alternativa para que quienes visiten conozcan la vida de Monseñor Angelelli y profundicen el lazo de fe que el pueblo riojano tiene con el beato. En un mes donde se cumplen 50 años del asesinato del obispo, esta inauguración se posiciona como un conmemoración de suma importancia para la provincia.