Santiago del Estero se prepara para la Fiesta de la Abuela Carabajal: las peñas confirmadas y los patios que participarán

La provincia de Santiago del Estero comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de la Semana Carabajal, la tradicional celebración que cada agosto reúne en La Banda a miles de personas en homenaje a María Luisa Paz de Carabajal, "La Abuela", figura emblemática de una de las familias más representativas del folclore argentino.

Del 13 al 17 de agosto, el barrio Los Lagos volverá a convertirse en el epicentro de la música popular, con visitantes que llegan desde distintos puntos del país y del exterior. Como ocurre desde 1951, la casa familiar abrirá sus puertas para recibir a quienes buscan vivir de cerca una celebración donde la música, la danza, las guitarreadas y las comidas regionales mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad santiagueña.

En ese marco, la Municipalidad de La Banda confirmó su acompañamiento con tareas de acondicionamiento de calles y de los espacios donde se desarrollarán las actividades, con el objetivo de brindar mejores condiciones para los miles de asistentes.

El escenario que concentra la emoción de la fiesta

El principal punto de encuentro volverá a ser el escenario "Las manos de mi madre", ubicado junto a la vivienda donde vivió María Luisa Paz de Carabajal. Allí se sucederán homenajes, actuaciones espontáneas y presentaciones de artistas de distintas generaciones, en un espacio que resume el espíritu de la fiesta.

Eduardo y "Fily" Carabajal agradecieron el respaldo del municipio y destacaron el acompañamiento permanente a esta celebración popular. "Siempre agradecer el apoyo de la Municipalidad de La Banda porque siempre están aportando y colaborando con la cultura de nuestra ciudad", expresaron.

Los patios tradicionales ya preparan sus peñas

Además del escenario principal, uno de los mayores atractivos volverá a estar en los tradicionales patios de tierra donde cada noche se desarrollan peñas, encuentros musicales y guitarreadas que se extienden hasta el amanecer.

Para esta edición ya comenzaron los preparativos en el patio de Chufo, el patio de doña Corina Godoy, el patio de la familia Villalba y, como novedad, el patio de los Roldán, que se incorpora por primera vez al circuito cultural de la Semana Carabajal. En paralelo, también se preparan las tradicionales peñas organizadas por integrantes de la familia, entre ellas la de Demi Carabajal, que suele reunir a reconocidos artistas nacionales.

La familia Carabajal y el folclore argentino, protagonistas

Como cada año, la celebración contará con la participación de referentes históricos y nuevas generaciones de la dinastía Carabajal. Entre los músicos que formarán parte de la programación estarán Cuti y Roberto Carabajal, Peteco Carabajal, Roxana, Graciela, Demi, Pablo, Jorge Luis, Homero y Dipi, entre otros artistas que compartirán clásicos del repertorio santiagueño y nuevas composiciones.

La propuesta se completa con homenajes, encuentros espontáneos y actuaciones de músicos aficionados y profesionales que convierten a la Semana Carabajal en uno de los mayores puntos de encuentro del folclore argentino. Además de las actividades culturales, la programación incluirá una nueva edición de la tradicional Copa María Luisa Carabajal, el torneo de fútbol que cada año reúne a familiares, artistas, periodistas y amigos.

Entre los encuentros más esperados volverá a disputarse el clásico entre Los Carabajal y Los Cantos, además de otros partidos que forman parte de una de las tradiciones más convocantes de la fiesta.

A más de tres décadas de la muerte de María Luisa Paz de Carabajal, su legado continúa convocando a cerca de 20 mil personas cada año. La Semana Carabajal se consolida así como una de las expresiones culturales más importantes de Santiago del Estero, donde la música, la memoria y el encuentro colectivo mantienen viva una tradición que trasciende generaciones.