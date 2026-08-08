Los mensajes de Newell's y Rosario Central por la muerte de Jorge Messi

Este viernes 7 de agosto por la noche murió Jorge Messi, padre del astro rosarino y campeón de todo con la Selección Argentina. Horas después de su fallecimiento, tanto Newell's Old Boys como Rosario Central expresaron su dolor por lo sucedido. Los dos clubes más importantes de la ciudad se unieron más allá de la histórica rivalidad entre ambos y publicaron en sus redes los comunicados para despedir al papá de Lionel Messi.

El comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.

Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini.

Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial.

Gracias por enseñarle a amar estos colores.

La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento.

Hasta siempre, leproso.

El comunicado de Newell's

Rosario Central despidió a Jorge Messi

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.

Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD

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