Sabado 8 de Agosto del 2026 Sab 8 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1520
Dólar Tarjeta $1976
Dólar Blue $1525
Dólar CCL $1580.7
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Fútbol Argentino

Los mensajes de Newell's y Rosario Central por la muerte de Jorge Messi

Tanto Newell's como Rosario Central se expresaron en las redes sociales por la muerte de Jorge Messi. Los mensajes de ambos clubes.

08 de agosto, 2026 | 11.11
Los mensajes de Newell's y Rosario Central por la muerte de Jorge Messi

Este viernes 7 de agosto por la noche murió Jorge Messi, padre del astro rosarino y campeón de todo con la Selección Argentina. Horas después de su fallecimiento, tanto Newell's Old Boys como Rosario Central expresaron su dolor por lo sucedido. Los dos clubes más importantes de la ciudad se unieron más allá de la histórica rivalidad entre ambos y publicaron en sus redes los comunicados para despedir al papá de Lionel Messi.

MÁS INFO

El comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini.
Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial.
Gracias por enseñarle a amar estos colores.
La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento.
Hasta siempre, leproso.

El comunicado de Newell's

Rosario Central despidió a Jorge Messi

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.
Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD

Noticia en desarrollo...

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Fútbol Argentino
Boca vs. Vélez: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026, según la IA
Las más vistas