Murió Jorge Messi: los mensajes del mundo del fútbol para el capitán de la Selección Argentina

En las últimas horas murió Jorge Messi a los 68 años, luego de una grave enfermedad que atravesaba hace varios meses. El padre y representante de Lionel Messi estaba internado y con atención médica las 24 horas en un hospital de la ciudad de Rosario. En este marco, diversas instituciones se expresaron y le mandaron un mensaje especial al capitán de la Selección Argentina en este duro momento.

"En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", expresaron desde la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

"La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", agregaron desde la AFA.

Otra de las instituciones que se expresó fue el club de los amores del Diez, Newell's Old Boys de Rosario. Desde su cuenta de X, despidieron "con profundo dolor y pesar a Jorge Messi (...), reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino".

"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", sentenciaron.

"El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz", expresaron desde el club catalán.

"La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz", escribieron desde la confederación con sede en Paraguay, liderada por Alejandro Domínguez.

"El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD", sumó el "Canalla" desde sus redes sociales.

A los mensajes también se sumó la Ligue 1, competencia que Lionel Mesi disputó entre 2021 y 2023 con la camiseta del París Saint Germain. "Jorge Messi, padre de Lionel, ha fallecido a los 68 años. Todos nuestros pensamientos están con Leo, así como con su familia y seres queridos", sostuvieron.

"Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de UNICEF. Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento.", expresaron desde el organismo donde el capitán es Embajador de Buena Voluntad desde 2010.

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