China acusa a EE.UU. de “entorpecer” la actividad de Huawei en Argentina

La Embajada de China en Argentina lanzó una fuerte acusación contra Estados Unidos por sus supuestas presiones para impedir la cooperación entre una empresa argentina y Huawei, la compañía tecnológica de origen chino. Desde Beijing calificaron las maniobras estadounidenses como "arbitrarias, hipócritas y contrarias" a los principios del libre mercado.

A través de un portavoz, la representación diplomática china cuestionó directamente el accionar de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Según denunció, Washington habría impulsado deliberadamente la llamada "teoría de la amenaza china" y utilizado el concepto de seguridad nacional para intervenir sobre relaciones comerciales entre empresas de distintos países.

"La Embajada de EE.UU. en Argentina ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei", sostuvo el portavoz.

La acusación apunta a una supuesta intervención estadounidense sobre una compañía argentina que buscaba mantener una relación comercial con Huawei. Para China, la utilización de restricciones migratorias y argumentos vinculados a la seguridad nacional constituye "una forma de presión" que excede las relaciones bilaterales entre Washington y Beijing.

La dura respuesta de Beijing contra Estados Unidos

El Gobierno chino fue más allá y sostuvo que las prácticas denunciadas representan "una falta de respeto hacia la soberanía de terceros países". También cuestionó que Estados Unidos utilice argumentos de seguridad nacional para limitar el desarrollo de una empresa privada extranjera.

"Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado, a lo que China se opone firmemente”, afirmó el portavoz.

Desde Beijing también apuntaron contra el discurso estadounidense sobre la defensa de la democracia y la libertad. Según la Embajada, existe una contradicción entre esos valores y las presiones que Washington ejercerían para impedir que una compañía china pueda operar y desarrollarse con normalidad en un tercer país.

"Siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad", señaló China, antes de acusar a Estados Unidos de mostrar una "naturaleza hipócrita" con sus acciones.

El reclamo chino y el vínculo con Argentina

China exigió a Washington que modifique su postura y abandone lo que calificó como prácticas de carácter hegemónico. "Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas", reclamó la representación diplomática.

El conflicto alrededor de Huawei en Argentina aparece así en medio de una relación económica entre Buenos Aires y Beijing que mantiene un peso relevante. La renovación del swap por US$19.000 millones fue uno de los últimos movimientos importantes de ese vínculo y estableció un nuevo plazo de cinco años para el acuerdo.

El cruce expone las tensiones geopolíticas que atraviesan a la Argentina. Mientras China busca sostener y ampliar sus relaciones comerciales y financieras con el país, Estados Unidos mantiene una posición de fuerte preocupación frente a la expansión de empresas tecnológicas chinas, particularmente en sectores considerados estratégicos para sus intereses.