Domingo 9 de Agosto del 2026 Dom 9 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1520
Dólar Tarjeta $1976
Dólar Blue $1525
Dólar CCL $1580.7
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Nafta

Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 9 de agosto

Precios promedio de nafta súper, nafta premium, gasoil, gasoil premium y GNC en estaciones de CABA y PBA para hoy domingo 9 de agosto.

09 de agosto, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 9 de agosto

Los precios promedio de los combustibles para la jornada de hoy domingo 9 de agosto, según los valores de pizarra actualizados en las estaciones de servicio de CABA y PBA, son los siguientes:

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048
  • Nafta Premium: $2246
  • Gasoil: $2115
  • Gasoil Premium: $2323
  • GNC: $719,90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2059
  • Nafta Premium: $2359
  • Gasoil: $2199
  • Gasoil Premium: $2429
  • GNC: $656,67

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099
  • Nafta Premium: $2429
  • Gasoil: $2189
  • Gasoil Premium: $2469
  • GNC: $550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027
  • Nafta Premium: $2406
  • Gasoil: $2180
  • Gasoil Premium: $2440
  • GNC: $588

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245
  • Nafta Premium: $1471
  • Gasoil: $1225
  • Gasoil Premium: $1409

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597
  • Nafta Premium: $1825
  • Gasoil: $1754
  • Gasoil Premium: $1899
  • GNC: $529

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030
  • Nafta Premium: $2223
  • Gasoil Premium: $2389
  • GNC: $709

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399,90
  • Nafta Premium: $1667
  • Gasoil: $1358
  • Gasoil Premium: $1666
  • GNC: $629,24

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Seguimiento Minuto A Minuto
Tensión diplomática: el embajador argentino en Brasil regresa a Buenos Aires
Las más vistas