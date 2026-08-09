Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 9 de agosto

Los precios promedio de los combustibles para la jornada de hoy domingo 9 de agosto, según los valores de pizarra actualizados en las estaciones de servicio de CABA y PBA, son los siguientes:

Precios YPF

Nafta Súper: $2048

Nafta Premium: $2246

Gasoil: $2115

Gasoil Premium: $2323

GNC: $719,90

Precios Shell

Nafta Súper: $2059

Nafta Premium: $2359

Gasoil: $2199

Gasoil Premium: $2429

GNC: $656,67

Precios Axion

Nafta Súper: $2099

Nafta Premium: $2429

Gasoil: $2189

Gasoil Premium: $2469

GNC: $550

Precios Puma

Nafta Súper: $2027

Nafta Premium: $2406

Gasoil: $2180

Gasoil Premium: $2440

GNC: $588

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245

Nafta Premium: $1471

Gasoil: $1225

Gasoil Premium: $1409

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597

Nafta Premium: $1825

Gasoil: $1754

Gasoil Premium: $1899

GNC: $529

Precios VOY

Nafta Súper: $2030

Nafta Premium: $2223

Gasoil Premium: $2389

GNC: $709

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399,90

Nafta Premium: $1667

Gasoil: $1358

Gasoil Premium: $1666

GNC: $629,24

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.