Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 9 de agosto

El clima en Capital Federal transita un mediodía pleno de sol: la temperatura actual es de 12° con una sensación térmica de 12 °C. La humedad alcanza el 48% y no se espera ni una gota, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad es del 0% y la visibilidad llega a 55 kilómetros, lo que deja un cielo completamente despejado. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa.

El punto de rocío se ubica en 1 °C y la cota de nieve en 1300 metros. No se registra niebla. Un pronóstico del tiempo ideal para aprovechar la tarde al aire libre.