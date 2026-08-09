El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló como estará el clima este domingo 9 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 9 de agosto
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Hace 18 minutos
Soleado y fresco en Capital Federal: el mediodía arrancó con 12°C
El clima en Capital Federal transita un mediodía pleno de sol: la temperatura actual es de 12° con una sensación térmica de 12 °C. La humedad alcanza el 48% y no se espera ni una gota, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad es del 0% y la visibilidad llega a 55 kilómetros, lo que deja un cielo completamente despejado. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa.
El punto de rocío se ubica en 1 °C y la cota de nieve en 1300 metros. No se registra niebla. Un pronóstico del tiempo ideal para aprovechar la tarde al aire libre.
Hace 26 minutos
Sol pleno y 12 grados: así arranca la tarde de domingo en Capital Federal
En la actualización de las 13:00, el clima en Capital Federal de este domingo 9 de agosto se presenta totalmente soleado, con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°C. La humedad es del 48% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.
El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 30 km/h, la visibilidad alcanza los 55 km y la presión atmosférica es de 1022 hPa. La nubosidad es del 0%, no se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 1°C, mientras que la cota de nieve está en 1300 metros.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires confirma una jornada estable. Seguí informándote con el Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Sol pleno y 10 grados: el clima en Capital Federal al mediodía
El sol es el gran protagonista del mediodía en Capital Federal: el termómetro marca 10° y la sensación térmica coincide en 10°C. Con humedad del 53%, viento medio de 11 km/h y ráfagas de 27 km/h, la ciudad atraviesa una jornada estable y sin riesgos de lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional detalla que el pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 0% y un cielo soleado, con 0% de nubosidad. La visibilidad llega a 50 km, la presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa y el punto de rocío es de 1°C. Tampoco se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1400 metros. Una muy buena tarde para aprovechar al aire libre.
Hace 1 hora
El sol domina el mediodía porteño: 10°, sensación de 10° y cero probabilidad de lluvia
En la actualización de las 12, el sol es el gran protagonista en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional marca una temperatura de 10° con sensación térmica de 10°C, en un domingo que arranca con el cielo totalmente despejado.
La humedad es del 53% y la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad es del 0%, la visibilidad alcanza los 50 km y la presión atmosférica llega a 1022 hPa. El punto de rocío es de 1°C, mientras que la niebla no aparece en el parte.
El viento medio es de 11 km/h con ráfagas de 27 km/h. Para quienes siguen el pronóstico del tiempo, la cota de nieve se ubica en 1400 metros. Con estas condiciones, el mediodía porteño invita a disfrutar del aire libre sin probabilidad de lluvia.
Hace 1 hora
Tarde de sol pleno en la Ciudad: 10 grados y cero probabilidad de lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 12:00 un mediodía soleado en Capital Federal. La temperatura actual es de 10°C, con una sensación térmica de 10°C, una humedad del 53% y un punto de rocío de 1°C.
El cielo está completamente despejado: la nubosidad es del 0% y la probabilidad de lluvia es del 0%. La visibilidad alcanza los 50 kilómetros, la presión atmosférica se ubica en 1022 hPa y el viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 27 km/h.
No se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 1400 metros. Así, el pronóstico del tiempo para la tarde porteña sigue siendo estable y ideal para disfrutar al aire libre.
Hace 2 horas
El sol manda al mediodía: 10°C, cielo despejado y cero lluvia en Capital Federal
El sol es el gran protagonista de este mediodía en Capital Federal. A las 12:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura actual de 10°C, con una sensación térmica de 10°C y el cielo completamente soleado.
La humedad es del 53% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones. La nubosidad es del 0%, la visibilidad alcanza los 50 kilómetros y el punto de rocío se ubica en 1 °C.
El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 27 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1022 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 1400 metros.
El pronóstico del tiempo ubica al sol como protagonista en la Ciudad. Seguí el liveblog para conocer cada detalle del clima en Capital Federal.
Hace 2 horas
Domingo con pleno sol en Capital Federal: 9° y cero probabilidad de lluvia para salir
Clima en Capital Federal: a las 11:00 el sol domina la Ciudad y no hay rastros de nubes. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°C y una humedad del 56%, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también es del 0%, con una visibilidad de 50 km. El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 25 km/h; el punto de rocío se ubica en 1°C y la presión atmosférica en 1022 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 1400 m. Para los que salen a esta hora, el pronóstico del tiempo sigue firme: sol, frío y cero lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 2 horas
El sol se impone en Capital Federal: 9° y un mediodía que invita a salir
El clima en Capital Federal tiene un claro protagonista este domingo: el sol. A las 11:00, el registro oficial marcó una temperatura de 9° con sensación térmica de 8°C, en una jornada soleada y estable.
La humedad es del 56% y el viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 25 km/h. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%, la nubosidad es nula y la visibilidad alcanza los 50 km.
La presión atmosférica es de 1022 hPa, el punto de rocío se ubica en 1°C y no se registra niebla. La cota de nieve está en 1400 metros: un mediodía ideal para disfrutar al aire libre en la Ciudad.
Hace 2 horas
El sol es el protagonista en Capital Federal: 9°, cielo despejado y sin lluvia
A esta hora, el sol es el gran protagonista en Capital Federal: el registro oficial de las 11:00 marca una temperatura de 9° con una sensación térmica de 8°C. El cielo está soleado y la nubosidad es del 0%, así que la Ciudad luce completamente despejada.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%. La humedad es del 56%, el punto de rocío de 1°C y la presión atmosférica de 1022 hPa, con una visibilidad de 50 km y sin niebla.
En cuanto al viento, el promedio es de 10 km/h con ráfagas de 25 km/h. Con la cota de nieve en 1400 metros y un cielo sin nubes, esta mañana porteña es fría pero estable, con el sol como aliado y sin riesgo de precipitaciones.
Hace 3 horas
El sol manda en la Ciudad: 9° de temperatura, cero lluvia y una mañana ideal
El sol es el gran protagonista de la mañana en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 11:00 la temperatura es de 9° y la sensación térmica baja a 8°C, con una humedad del 56% y un punto de rocío de 1°C.
La probabilidad de lluvia es 0% y la nubosidad también es del 0%, por lo que el cielo permanece completamente soleado. La visibilidad alcanza los 50 km, mientras que el viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 25 km/h.
La presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 1400 metros. Ideal para aprovechar el aire libre en pleno invierno porteño.
Hace 3 horas
Arrancá el día con 7° y sol en Capital Federal: el pronóstico minuto a minuto
El domingo arrancó con una mañana soleada en Capital Federal: a las 10:00 el termómetro marcó 7° y la sensación térmica descendió a 6°. El cielo está despejado, con 0% de nubosidad y probabilidad de lluvia nula.
La humedad es del 62% y el viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 22 km/h. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 45 km, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa.
Con el sol como gran protagonista, la cota de nieve se ubica en 1300 metros. Para esta hora, el frío se siente y el abrigo sigue siendo clave en la Ciudad.
Hace 3 horas
Mañana soleada y fría: el clima en Capital Federal arrancó con 7 grados
El clima en Capital Federal arrancó este domingo con una mañana plenamente soleada. Según el parte oficial de las 10, el termómetro marca 7° y la sensación térmica es de 6°C, por lo que el abrigo sigue siendo protagonista en la Ciudad.
La probabilidad de lluvia es del 0% y el cielo se mantiene despejado, con 0% de nubosidad. La humedad alcanza el 62% y el viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 22 km/h. La visibilidad es de 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa, con una cota de nieve en 1300 metros.
El Servicio Meteorológico Nacional no registra niebla en este momento. Con el punto de rocío en 0°C, la jornada se presenta fría pero estable. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo desde Capital Federal.
Hace 3 horas
El sol manda en Capital Federal: domingo con 7° y cielo despejado
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal presenta una mañana de pleno sol: a las 10:00 la temperatura es de 7°C y la sensación térmica desciende a 6°C. La humedad es del 62% y el punto de rocío se ubica en 0°C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es nula, así que el cielo se mantiene despejado. La visibilidad alcanza los 45 kilómetros, no hay niebla y la presión atmosférica es de 1021 hPa. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 22 km/h.
En cuanto a la cota de nieve, el nivel se ubica en 1300 metros, un dato clave para zonas serranas. Con este escenario, el domingo transcurre frío pero estable en Capital Federal, sin lluvias a la vista.
Hace 4 horas
Sol pleno y 7° en Capital Federal: así está el clima a las 10
El sol es el gran protagonista de la mañana en Capital Federal. A las 10, el clima se muestra plenamente soleado, con una temperatura de 7° y una sensación térmica de 6°.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 62%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es del 0%. El viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 22 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa. No hay niebla.
El pronóstico del tiempo para esta hora confirma condiciones estables: el punto de rocío está en 0 °C y la cota de nieve es de 1300 m. Si vas a salir, abrigate: el sol domina el cielo, pero el frío todavía se siente.
Hace 4 horas
El sol manda en Capital Federal: una mañana fría pero despejada
El domingo arrancó con el sol como gran protagonista en Capital Federal. A las 09:00, la temperatura actual es de 6° y la sensación térmica desciende a 4 °C. El cielo está soleado, con nubosidad 0% y una visibilidad excelente de 45 km.
La humedad es del 65% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no llueve. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 22 km/h, la presión atmosférica es de 1020 hPa y el punto de rocío está en 0 °C. Tampoco hay niebla y la cota de nieve se ubica en 1400 metros.
Con este pronóstico del tiempo, la recomendación es abrigarse y salir a disfrutar del sol. Seguí la evolución del clima en vivo durante toda la jornada.
Hace 4 horas
Domingo soleado y helado: el clima en Capital Federal arranca con 6°
Domingo a puro sol en Capital Federal. A las 09:00, el termómetro registró 6°C, aunque la sensación térmica fue de 4°C por el viento medio de 10 km/h.
El cielo está soleado y la nubosidad es del 0%, con una visibilidad de 45 km. La probabilidad de lluvia es nula y no se registra niebla, mientras que la humedad llega al 65% y la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa.
Las ráfagas soplan a 22 km/h, el punto de rocío marca 0°C y la cota de nieve se encuentra en 1400 metros. Ideal para una mañana al aire libre, pero con abrigo.
Hace 4 horas
Domingo soleado y frío en Capital Federal: el detalle minuto a minuto del clima
Arrancamos el domingo con cielo soleado y una temperatura de 6° en Capital Federal. El registro oficial de las 09:00 del Servicio Meteorológico Nacional marca una sensación térmica de 4°C, así que el abrigo sigue siendo protagonista en pleno agosto.
La humedad es del 65%, el viento medio alcanza los 10 km/h y las ráfagas llegan a 22 km/h. Con 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y una visibilidad de 45 km, la jornada se presenta estable y luminosa. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.
El punto de rocío es de 0°C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 1400 metros, ideal para quienes planean escapar a la montaña. Seguí el pronóstico del tiempo y el clima en Buenos Aires minuto a minuto en El Destape.
Hace 5 horas
El frío no tapa el sol: domingo a plena luz con 6° en Capital Federal
Domingo 9 de agosto arrancó con una mañana fría pero totalmente despejada en Capital Federal. A las 09:00 el termómetro marcó 6°, con cielo soleado y una sensación térmica de 4 °C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad llega al 65%. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 22 km/h, mientras la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa.
No hay nubosidad ni niebla, el punto de rocío está en 0 °C y la cota de nieve en 1400 m. Un domingo ideal para salir, siempre con abrigo.
Hace 5 horas
Amanece con 5 grados y sol pleno: la Ciudad vive una mañana fría pero luminosa
Arrancamos el domingo en Capital Federal con una postal invernal: cielo soleado y 5° de temperatura registrados a las 8 de la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 2°C, por lo que el abrigo sigue siendo protagonista en la Ciudad.
El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 23 km/h, y la humedad alcanza el 67%. La visibilidad es de 45 kilómetros, la presión atmosférica es de 1019 hPa y el punto de rocío toca 1°C. Con una nubosidad del 0% y probabilidad de lluvia en cero, el sol domina la escena.
No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1400 metros. Así que si salís temprano, preparate para el frío de la mañana, pero con una jornada que, por ahora, se presenta estable y luminosa en Buenos Aires.
Hace 5 horas
Domingo a puro sol en Capital Federal: 5° y sensación térmica de 2°
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal se presenta a las 8 con cielo soleado y una temperatura de 5°. El registro oficial marcó una sensación térmica de 2°, por lo que el frío se hace sentir en la Ciudad.
El pronóstico del tiempo mantiene la probabilidad de lluvia en 0% y la humedad en 67%. El punto de rocío queda en 1°C, no hay nubosidad y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros.
El viento medio es de 11 km/h con ráfagas de 23 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 1400 metros, un dato a tener en cuenta para arrancar el domingo.
Hace 5 horas
Domingo helado y radiante: Capital Federal amanece con 5° y cero nubes
El pronóstico del tiempo en Capital Federal marca un domingo de pleno invierno: a las 08:00 la temperatura es de 5° y el cielo está soleado, pero la sensación térmica baja a 2°.
La humedad es del 67%, la nubosidad es del 0% y la probabilidad de lluvia es de 0%, así que el paraguas puede quedarse en casa. El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 23 km/h, la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica es de 1019 hPa.
Con el punto de rocío en 1°, sin niebla y una cota de nieve de 1400 metros, la Ciudad queda lejos de cualquier precipitación. Ideal para aprovechar el sol con abrigo.
Hace 6 horas
El sol manda en Capital Federal: 5°, sensación térmica de 2° y viento leve
El clima en Capital Federal arrancó este domingo con el sol como gran protagonista. A las 08:00, la temperatura actual es de 5° y la sensación térmica baja a 2°, por lo que la mañana se presenta fría y luminosa, ideal para abrigarse antes de salir.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 67% y la probabilidad de lluvia es del 0%. No hay nubosidad ni niebla, y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros, lo que confirma una jornada despejada en la ciudad.
El viento medio es de 11 km/h y se registran ráfagas de hasta 23 km/h. La presión atmosférica es de 1019 hPa, el punto de rocío se ubica en 1°C y la cota de nieve asciende a 1400 metros. Para seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto, quedate en este liveblog de El Destape.
Hace 6 horas
Con el frío como protagonista, el cielo despejado domina el amanecer en Capital Federal
El clima en Capital Federal de este domingo arrancó con una postal invernal: cielo despejado y una temperatura de 5° a las 7 de la mañana. La sensación térmica es de 3 °C, por lo que el frío es el protagonista en la Ciudad.
Según el registro oficial, no se espera lluvia y la nubosidad es del 0%. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, y la visibilidad alcanza los 45 km.
Para las primeras horas del pronóstico del tiempo en Capital Federal, el cielo permanece despejado y la humedad es del 66%. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se ubica en 1400 metros.
Hace 6 horas
Amanecer helado en Buenos Aires: cielo despejado y 5 grados para este domingo
Arrancamos el domingo con cielo despejado en Capital Federal y una temperatura actual de 5° registrada a las 07:00. La sensación térmica es de 3°C, por lo que la mañana se siente más fría de lo que marcan los termómetros. Se espera una jornada estable, sin lluvia y con visibilidad excelente.
La humedad es del 66% y el punto de rocío se ubica en 1°C, mientras que la nubosidad es del 0%. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, un dato a tener en cuenta para la circulación al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa.
Con una visibilidad de 45 km y sin niebla, el pronóstico del tiempo en Buenos Aires anticipa una mañana ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo. La cota de nieve se encuentra en 1400 metros, lo que confirma el frío en altura.
Hace 6 horas
Amanecer frío y cielo despejado: así arranca el domingo en Capital Federal
Este domingo 9 de agosto arrancó con una postal invernal en Capital Federal: cielo despejado y una temperatura de apenas 5° a las 07:00. La sensación térmica es de 3°C, por lo que se recomienda salir bien abrigado.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 66% y la presión atmosférica alcanza los 1018 hPa. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 23 km/h, un detalle que intensifica el frío matinal.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es nula, así que el clima en la ciudad se presenta estable. La visibilidad alcanza los 45 km, el punto de rocío es de 1°C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en los 1400 metros.
Hace 7 horas
Amanecer con 5° y cielo despejado: el frío domina en Capital Federal este domingo
El clima en Capital Federal amaneció con una mañana fría y cielo despejado en este domingo 9 de agosto. A las 7:00, el termómetro marcó 5° y la sensación térmica descendió a 3°, con una humedad del 66% y un punto de rocío de 1°C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también es del 0%. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1018 hPa.
No hay niebla en la zona y la cota de nieve se mantiene en 1400 metros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo para la mañana indica condiciones estables, con el frío como protagonista.
Hace 7 horas
Cielo despejado y 5° en Capital Federal: el clima de este domingo, en vivo
Este domingo 9 de agosto arrancó con cielo despejado y una temperatura de 5° en Capital Federal. Según el registro oficial de las 06:00, la sensación térmica es de 3 °C, por lo que la mañana se presenta fría.
La humedad alcanza el 67%, con una probabilidad de lluvia del 0% y nubosidad cero. El punto de rocío se ubica en 1 °C y la visibilidad llega a los 45 km, una muy buena noticia para circular por la ciudad.
El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 24 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1017 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 1300 metros.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional mantiene el clima estable para esta hora: sin lluvias y con el cielo limpio. Seguí acá la actualización en vivo del clima porteño.
Hace 7 horas
Amanecer con 5°C y cielo despejado: el clima en vivo en Capital Federal
El clima en Capital Federal arrancó este domingo con cielo despejado y una temperatura de 5°C a las 6 de la mañana. La sensación térmica es de 3°C, por lo que la mañana se presenta fría, aunque sin riesgo de lluvia.
La humedad es del 67% y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros. El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.
Con una probabilidad de lluvia del 0% y nubosidad nula, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada estable. La cota de nieve está en 1300 metros y no se registra niebla.
Hace 7 horas
Domingo a puro sol y frío en Capital Federal: 5° y cielo despejado
Buenos días desde Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó a las 06:00 una mañana con cielo despejado y una temperatura de 5°. La sensación térmica es de 3°C, así que el frío se siente en la calle y conviene salir bien abrigado.
La humedad es del 67% y el viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 24 km/h. Con visibilidad de 45 km, nubosidad del 0% y probabilidad de lluvia en cero, este domingo arranca ideal para actividades al aire libre. El punto de rocío llega a 1°C, la presión marca 1017 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve se mantiene en 1300 metros.
Hace 8 horas
El domingo arrancó con 5° y cielo despejado en Capital Federal
Clima en Capital Federal: este domingo a las 06:00 el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 5° con cielo despejado en la Ciudad.
Según el pronóstico del tiempo, la sensación térmica es de 3 °C, la humedad llega al 67%, el punto de rocío se ubica en 1 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 24 km/h; la visibilidad alcanza 45 km y la presión se mantiene en 1017 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 1300 m.
Con 0% de nubosidad, el domingo arranca despejado y frío en Capital Federal.
Hace 8 horas
Cielo despejado y 5° en Capital Federal: el domingo arranca con una mañana fresca
El domingo 9 de agosto arrancó con una postal de pleno invierno en Capital Federal: a las 05:00 el termómetro marcó 5° con una sensación térmica de 3°C. El cielo despejado es el gran protagonista de la madrugada, según el último parte oficial.
La humedad alcanza el 67%, mientras que la presión atmosférica es de 1017 hPa. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h. No hay nubosidad y la probabilidad de lluvia es del 0%.
La visibilidad llega a 45 km, el punto de rocío se ubica en 0°C y la cota de nieve asciende a 1300 metros. Sin niebla en la zona, el amanecer en Capital Federal se presenta despejado y frío, ideal para arrancar la jornada con abrigo.
Hace 8 horas
Amanecer helado en Capital Federal: 5°, cielo despejado y sin lluvias
Arrancamos este domingo con cielo despejado y una temperatura de 5° en Capital Federal. El pronóstico del tiempo anticipa una mañana estable: la sensación térmica es de 3°, así que abrigarse antes de salir es clave.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 05:00 marca una humedad del 67%, probabilidad de lluvia del 0% y viento de 12 km/h con ráfagas de 24 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío alcanza los 0°.
La visibilidad es de 45 km, no hay niebla y la nubosidad es nula. La cota de nieve se ubica en 1300 metros.
Hace 8 horas
Cielo despejado, 5 grados y sensación térmica de 3°: así amanece Capital Federal
Arrancamos el domingo con cielo despejado en Capital Federal: a las 5 de la madrugada, el termómetro marca 5 grados y la sensación térmica es de 3 °C. La humedad del 67% hace que el frío se sienta un poco más intenso.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también es del 0%, con viento medio de 12 km/h y ráfagas de 24 km/h. La visibilidad es excelente: 45 kilómetros y no se registra niebla.
La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa y la cota de nieve en 1300 metros. Una madrugada estable y fría, con el cielo completamente despejado para arrancar la jornada.
Hace 9 horas
Amanecer frío en Capital Federal: cielo despejado, 5° de temperatura y 3° de térmica
Arrancamos el domingo con cielo despejado en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 5 una temperatura de 5°, con una sensación térmica de 3° y una humedad del 67%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hará falta el paraguas. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 24 km/h, y la visibilidad alcanza los 45 km.
Con una presión de 1017 hPa y nubosidad en cero, la mañana se presenta estable. La cota de nieve está en 1300 metros, el punto de rocío en 0° y no se registra niebla.
Ojo con el abrigo: la sensación térmica es baja y el pronóstico del tiempo indica que el frío domina la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 9 horas
Cielo despejado, 6° y térmica de 3°: la madrugada porteña arranca fría
La madrugada de este domingo 9 de agosto arranca con cielo despejado en Capital Federal. Según el registro oficial de las 04:00, la temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 3 °C y una humedad del 68%.
El pronóstico del tiempo para esta hora no prevé lluvias: la probabilidad es del 0%, la nubosidad llega al 0% y la visibilidad alcanza los 45 km. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa. Una madrugada fría y estable para arrancar el día.
Hace 9 horas
El frío domingo arranca con cielo despejado y 6°C en la Ciudad de Buenos Aires
El clima en Capital Federal arranca el domingo con cielo despejado y una temperatura de 6°C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 3°C, por lo que el frío se siente con mayor intensidad en las primeras horas.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la humedad es del 68% y la probabilidad de lluvia es del 0%. Además, no se registra niebla: la nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1016 hPa. La cota de nieve se mantiene en 1300 metros y el punto de rocío en 0°C. Así arranca el pronóstico del tiempo en la ciudad, con una mañana estable y sin riesgo de lluvia.
Hace 9 horas
La ciudad amanece con cielo despejado y una térmica de 3°C: el pronóstico por hora
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 una temperatura de 6° en Capital Federal, con cielo despejado y una sensación térmica de 3°C. La humedad alcanza el 68% y el viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de 23 km/h.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también es nula, por lo que el pronóstico del tiempo para esta madrugada del domingo 9 de agosto anticipa condiciones estables. El punto de rocío se ubica en 0°C, la presión atmosférica en 1016 hPa y la visibilidad llega a 45 kilómetros.
Con una cota de nieve a 1300 metros y ausencia de niebla, la ciudad arranca el día fría pero despejada. Para quienes salgan temprano, la recomendación es abrigarse: la térmica es de 3°C. Seguí minuto a minuto la evolución del clima en Buenos Aires.
Hace 10 horas
Madrugada helada en Capital Federal: cielo despejado, 6° y sensación de 3°
El clima en Capital Federal de este domingo arranca con todo el frío del invierno: a las 4 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional registra cielo despejado y una temperatura actual de 6°. La sensación térmica baja a 3° por el viento, que sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h.
La humedad es del 68% y la presión atmosférica llega a 1016 hPa. Con 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad cero, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km. El punto de rocío se ubica en 0°C y la cota de nieve en 1300 metros.
El pronóstico del tiempo para esta madrugada es estable: una estampa despejada, fría y sin precipitaciones. Si salís, abrigate porque la sensación térmica es de 3° y el viento se hace sentir.
Hace 10 horas
Cielo despejado y 6°: la Capital Federal arranca el domingo con frío
Cielo despejado y 6°C de temperatura se registran en la Capital Federal a las 03:00. La sensación térmica es de 4°C y la humedad llega al 67%.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h. La probabilidad de lluvia es 0% y la visibilidad alcanza los 45 km.
La presión atmosférica se ubica en 1016 hPa, con un punto de rocío de 0°C. No hay niebla y la cota de nieve se encuentra en 1300 metros.
Hace 10 horas
Madrugada de cielo despejado en Capital Federal: el termómetro marcó 6°
La Capital Federal amanece con una madrugada fría y cielo despejado. A las 03:00, el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional marcó 6° de temperatura y una sensación térmica de 4°, con viento medio de 12 km/h y ráfagas de 23 km/h.
La humedad alcanza el 67% y la visibilidad es de 45 km, en una madrugada sin niebla ni nubosidad. La presión atmosférica es de 1016 hPa y el punto de rocío se ubica en 0°C, mientras la cota de nieve quedó en 1300 metros.
Con una probabilidad de lluvia del 0%, el domingo arranca estable en Buenos Aires: el cielo despejado sigue siendo el protagonista y el frío se hace sentir en las primeras horas. Andá preparando el abrigo si salís temprano.
Hace 10 horas
Cielo despejado y frío en Capital Federal: la madrugada arranca con 6°
En la madrugada de este domingo, el clima en Capital Federal arrancó con cielo despejado y una temperatura de 6°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 4 °C, por lo que el frío se siente más intenso.
La humedad es del 67% y la probabilidad de lluvia es del 0%, así que esta madrugada no se esperan precipitaciones. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 45 kilómetros.
La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, con punto de rocío en 0 °C y nubosidad al 0%. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1300 metros, datos clave del Servicio Meteorológico Nacional para seguir el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 11 horas
Cielo despejado y 6°C en Capital: la madrugada arranca con sensación de 4°
La madrugada de este domingo 9 de agosto arranca con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura actual es de 6°C y la sensación térmica es de 4°C.
La humedad es del 67%, el punto de rocío se ubica en 0°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. Tampoco hay nubosidad ni niebla, y la visibilidad alcanza los 45 kilómetros.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se mantiene en 1300 metros.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 8 de agosto
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