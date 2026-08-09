Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones

La guerra en Medio Oriente se mantiene firme pese al Memorando de Entendimiento (MoU) firmado en junio entre Irán y Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países se cruzan acusaciones entre sí, mientras que Donald Trump además quiere forzar una negociación su contraparte iraní cuánto antes. A esto se sumó el pacto de defensa común que firmaron este viernes Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, quienes se tomaron una foto los tres juntos y enviaron un mensaje de unidad entre ellos al resto del mundo, situación que no pasa desapercibida para los iraníes.

Después de haber atacado durante las últimas semanas buques vinculados a Estados Unidos en la región de Ormuz, el gobierno de Teherán afirmó en las últimas horas que la única manera de que ellos cesen sus ataques será si los estadounidenses "aceptan sus condiciones". Desde Washington no hubo respuesta todavía. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.