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Conflicto en Medio Oriente

Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones

En VIVO - Actualizado hace 30 minutos

Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.

Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones

La guerra en Medio Oriente se mantiene firme pese al Memorando de Entendimiento (MoU) firmado en junio entre Irán y Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países se cruzan acusaciones entre sí, mientras que Donald Trump además quiere forzar una negociación su contraparte iraní cuánto antes. A esto se sumó el pacto de defensa común que firmaron este viernes Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, quienes se tomaron una foto los tres juntos y enviaron un mensaje de unidad entre ellos al resto del mundo, situación que no pasa desapercibida para los iraníes.

Después de haber atacado durante las últimas semanas buques vinculados a Estados Unidos en la región de Ormuz, el gobierno de Teherán afirmó en las últimas horas que la única manera de que ellos cesen sus ataques será si los estadounidenses "aceptan sus condiciones". Desde Washington no hubo respuesta todavía. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

 

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Hace 1 hora

Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos impulsado por Trump para Gaza

Israel rechazó el plan de 15 puntos para Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la llamada Junta de Paz, y no se retirará hasta que Hamás se desarme por completo, según declaró este domingo el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

 

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo ‘desarme de Hamás’, me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas”, afirmó en un vídeo publicado en redes sociales.

 

El primer ministro israelí afirmó que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. “Tienen ideas; algunas de ellas son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas”, dijo. “La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses”, expresó.
 

Hace 4 horas

Irán afirma que mantendrá bloqueo de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte sus condiciones

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que mantendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte todas las exigencias de Teherán, entre ellas el pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra.

 

Esta ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos permanece bloqueada porel régimen islámico de Irán, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización.

 

Las continuas agresiones provocaron el fracaso de una tregua alcanzada en abril.

 

Los mediadores instan a ambas partes a retomar los términos de un memorando firmado en junio, que establecía una hoja de ruta para abrir negociaciones de paz.

Hace 5 horas

Irán condiciona la reapertura de Ormuz mientras mantiene contactos indirectos con Washington

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aseguró este domingo que las conversaciones con Omán sobre el tránsito y la gestión de Ormuz "se acercan a su etapa final". Sin embargo, advirtió que la reapertura del estrecho, por donde antes de la guerra transitaban libremente los buques, sigue condicionada al cumplimiento de otras exigencias y al pago de compensaciones

 

Además, negó que el régimen iraní esté negociando directamente con Estados Unidos y afirmó que ambas partes se limitan a "intercambiar mensajes" a través de intermediarios.

11:45 | 08/08/2026

Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.

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07:32 | 07/08/2026

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente

El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. 

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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18:47 | 06/08/2026

L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza

En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió. 

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06:56 | 06/08/2026

Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final

Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región. 

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13:31 | 05/08/2026

Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"

Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.

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06:54 | 05/08/2026

Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"

El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.

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20:21 | 04/08/2026

La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano

Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.

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08:21 | 04/08/2026

Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"

A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación. 

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13:59 | 03/08/2026

Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel

Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.

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13:14 | 03/08/2026

Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz

El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.

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06:58 | 03/08/2026

Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo pero Irán lo niega

Un ex diplomático y ex funcionario estadounidense especializado en Irán aseguró que Omán sí retomó las negociaciones con Irán pero que lo hizo "en nombre del mundo", no Estados Unidos, porque todos los países de todos los continentes están sufriendo las consecuencias económicas de esta guerra lanzada por Washington. 

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10:01 | 02/08/2026

Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

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10:29 | 01/08/2026

EE.UU. amenazó con ataques e Irán advirtió que puede dejar la región en llamas

El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".

Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista.

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19:56 | 31/07/2026

Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas

El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.

Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".

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