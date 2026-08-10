TC2000: así fue el escalofriante accidente que sufrió Tomás Fernández en Toay

Luego de la victoria de Franco Morillo en San Nicolás a finales de junio, el TC2000 volvió a la acción este fin de semana en el marco de la sexta fecha del campeonato, que se disputó en el Autódromo de La Pampa. Allí, Gabriel Ponce de León se hizo con el triunfo este domingo, en una jornada que padeció un fuerte susto cuando se dio el accidente de Tomás Fernández a bordo de su Toyota Corolla Cross de Corsi Sport.

Cuando quedaba poco más de media hora en el cronómetro para cruzar la línea de meta en Toay, el piloto santafesino perdió el control del SUV en la curva después de pisar el piano y se fue al pasto, lo que prácticamente lo dejó en terreno de poco agarre. De hecho, Fernández no fue capaz de recuperar el control del vehículo, que se puso de costado y luego fue de frente contra el muro, justo en una zona que no tiene la barrera de neumáticos.

De ahí el escalofrío que recorrió a todos en el circuito pampeano hasta que se vio que el piloto pudo salir por sus propios medios, aunque claramente dolorido por la fuerza del impacto. Inmediatamente, Tomás fue atendido por los médicos, que le colocaron un cuello ortopédico a manera preventiva mientras que los asistentes trataban de retirar el Corolla, que quedó destruido a un costado de la pista.

Afortunadamente, los primeros indicios llevaron tranquilidad a la familia y al piloto mismo, que se acercó a los micrófonos minutos más tarde para mostrar su buen estado. “Como que pegó un latigazo el auto. Se me fue y cuando pisé el pasto me fui derecho contra el paredón”, explicó Fernández sobre el accidente, además de manifestar que tenía muchos dolores porque el choque había sido bastante fuerte.

Por otra parte, el padre del piloto también había declarado que su hijo estaba bien a primera vista, aunque recalcó que prefería esperar a que se le realicen estudios antes de dar un diagnóstico sobre su estado. Cabe mencionar que Fernández se encuentra entre los diez mejores de la temporada, con un total de 22 puntos que lo dejan justo en el décimo lugar de la tabla, igualado en puntos con Benjamín Squaglia.

Así finalizó la sexta fecha del TC2000.

Posiciones del TC2000 tras Toay