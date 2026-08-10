La drástica decisión de La Joaqui tras su ruptura con Luck Ra: "Decidimos..."

La Joaqui fue una de las invitadas para el primer programa de PH: Podemos Hablar en su temporada 2026, tres años después de que se emitió la última. Allí en diversas ocasiones se refirió a su situación actual, días después de que anunció de forma oficial su separación de Luck Ra, algo que generó gran conmoción en el plano artístico y mediático.

Posterior a la emisión del capítulo, la cantante publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, con la intención de volver a dejar en clara su postura; pedir que cese el enojo hacia su exnovio; que se dejen de tejer teorías sobre una posible tercera en discordia y también para dar a conocer una decisión que tomó para transitar su duelo de la forma más prolija posible.

¿Qué dijo La Joaqui sobre su ruptura con Luck Ra?

En primera medida, agradeció "todos los mensajes de cariño y preocupación" que recibió en los últimos días, aseverando también que está pasando por "un proceso de separación que no me esperaba, y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", aseverando que es "una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones".

Tras ello, expuso: "Como cualquier persona, necesito tiempo para acomodar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y que no podíamos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad. Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo, a todas las personas que dependen de mí y, por supuesto, a ustedes. Pero hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional".

Por todo lo mencionado, señaló: "Por eso, decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes. Los shows, en cambio, seguirán tal como estaban pactados y con la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre". Además, solicitó: "Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir".

¿Qué más dijo La Joaqui en su comunicado?

El comunicado de La Joaqui en Instagram.

"No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida. Entiendo que no todos manejamos los mismos modos de vincularnos con los demás, y eso también está bien. Al fin y al cabo, venimos a este mundo a conocer personas distintas a nosotros, a aprender de ellas y a entender que no siempre vamos a pensar o sentir de la misma manera. Y eso también está bien", agregó.

"Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que compartimos amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi ex pareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí. No les guardo odio ni rencor, y tampoco quisiera que esta situación perjudique, bajo ningún contexto, sus emociones, sus carreras o el camino que construyeron con tanto esfuerzo. Todos hemos trabajado muy duro para estar donde estamos, y el hecho de no habernos elegido para continuar nuestros caminos no convierte a nadie en una mala persona. Simplemente significa que nuestros caminos eran distintos. Todo lo que compartí habla únicamente de cómo me sentí yo. Nunca busco señalar ni juzgar a nadie", aclaró.

Luego, indicó: "Como artista, siempre encontré en expresar mis emociones la manera de atravesar lo que me pasa. A veces lo hago de la mejor forma y otras simplemente como puedo, porque también estoy aprendiendo mientras vivo mis propios procesos. Con todas las hipótesis, teorías y versiones que circularon, y a las que me vi involuntariamente expuesta, este duelo se volvió mucho más difícil de transitar. Eso despertó en mí enojos y frustraciones que muchas veces ni siquiera me representan. En el fondo, siempre voy a elegir intentar comprender antes que señalar. Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar".

Finalmente, concluyó: "Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo lindo que viene".