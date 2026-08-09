Detuvieron a hombre que se hacía pasar por médico: pedía dinero para falsos tratamientos

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a un falso médico que solicitaba dinero a las familias de sus "pacientes" para supuestos tratamientos. El hombre, de 39 años, tenía pedido de captura por estafa y falsificación de títulos y honores.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la detención se dio cerca de las 13:30hs., en un hotel de la calle Mitre al 4300. La encargada del lugar reconoció al huésped, que se encontraba alojado en la habitación 10, luego de verlo en una nota televisiva que informaba que era buscado por la Justicia.

La agencia de noticias indicó que el pedido de captura del hombre que oficiaba como supuesto médico profesional se encontraba vigente desde julio, y había sido solicitado por la UFI N° 2 de Ituzaingó. El imputado se hacía pasar por médico y solicitaba dinero a familias para supuestos tratamientos o intervenciones tanto en hospitales de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires.

El Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Capital Federal, comandado por el Dr. Gabriel Raúl Bustos, avaló la detención y dispuso las actuaciones y demás medidas de rigor.

La red de falsos médicos de González Catán

La falsa medicina no es nueva en la Argentina: hace tan solo unos meses, cayó una red de falsos médicos que utilizaba más de 50 sellos robados. Tras un operativo en la localidad bonaerense de González Catán, efectivos policiales desarticularon la clínica clandestina que funcionaba bajo el nombre de "Argentina Salud" y en donde funcionaba una red de estafas a pacientes y médicos.

De acuerdo a la investigación, el centro se encontraba en ese lugar desde hacía cinco años y sus miembros se dedicaban a usurpar sellos y matrículas de médicos reales. Esto lo hacían para brindar certificados truchos a los pacientes y luego estafarlos.

Las autoridades policiales indicaron, además, que manejaban ambulancias y farmacias sin ningún tipo de habilitación. De hecho, utilizaban vehículos con patentes adulteradas. En total, habrían estafado a más de 50 médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Una de esas profesionales es Robina Neira, quien luego de darse cuenta de que habían emitido certificados con su matrícula realizó una denuncia en la Justicia.