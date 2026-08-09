Clave para mujeres +40: el ejercicio de fuerza que los expertos recomiendan hacer

Muchas personas eligen caminar, salir a correr o hasta hacer clases de cardio para mantenerse en movimiento. Sin embargo, hay algo clave que los especialistas recomiendan no saltear después de los 40 años: el entrenamiento de fuerza.

Por qué el músculo importa más de lo que parece

A medida que pasan los años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de forma progresiva. No es algo parejo para todas ni inevitable, pero factores como el sedentarismo, el descanso insuficiente, el estrés y los cambios hormonales pueden acelerar ese proceso.

Muchas veces esa pérdida se nota en situaciones cotidianas, se necesita más esfuerzo para levantarse del piso, para cargar bolsas del supermercado, subir una escalera o mover una valija. Por eso tener músculo no es un simple tema estético: es contar con los recursos físicos necesarios para sostener la vida diaria con comodidad y autonomía.

Cómo entrenar la fuerza: por qué se puede hacer en cualquier lado

Los especialistas señalan que entrenar con peso lleva a conservar el músculo y, en consecuencia, ayuda a cuidar los huesos y mejorar el metabolismo. Sin embargo, no es necesario ir a gimnasio para entrenarlos. Trabajar la fuerza implica generarle resistencia al músculo, y esa resistencia puede provenir de:

Mancuernas

Bandas elásticas

Máquinas

Botellas con agua o arena

Mochilas cargadas

Hasta el propio peso corporal.

Para trabajar la fuerza y los músculos, son claves ejercicios como sentadillas asistidas, empujes contra la pared, remos con banda, puentes de glúteos o estocadas asistidas. Siempre hay que elegir un nivel de exigencia que represente un verdadero desafío: si el movimiento se puede repetir de forma indefinida sin esfuerzo, probablemente el entrenamiento no ofrezca resultados.

Entre los ejercicios claves están las sentadillas asistidas, empujes contra la pared, remos con banda, puentes de glúteos o estocadas

Además, no es necesario entrenar todos los días. Dos sesiones por semana con el trabajo de los principales grupos musculares y sostenidas en el tiempo, ya generan diferencias. Es fundamental cuidar la técnica, respetar los tiempos del propio cuerpo y aumentar la dificultad de manera gradual. Siempre las personas que tienen alguna lesión, osteoporosis u otra condición médica deben consultar con un profesional para adaptar los ejercicios a su caso.

Constancia y motivación: las claves para ganar fuerza

Una de las principales barreras para arrancar con las pesas es la creencia de que hace falta tener "condiciones" naturales para eso, o que ya es tarde para empezar. Sin embargo, los especialistas remarcan que la fuerza es una capacidad que se construye con práctica. El cuerpo aprende progresivamente a empujar, sostener, levantar y estabilizar peso.

Una rutina puede iniciar con movimientos simples —como una sentadilla apoyada en una silla— y avanzar de a poco hacia ejercicios con mancuernas o mayor carga. Lo importante no es la velocidad del progreso, sino la constancia.