La crisis de Milei no tiene fin: el 87% de los estatales está endeudado

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) difundió los resultados de una encuesta nacional que muestra el impacto de la pérdida de poder adquisitivo entre los empleados públicos. Según el relevamiento, el 87% de los estatales tiene deudas vigentes y el 40% recurre a ellas para afrontar gastos básicos como alquileres, salud y educación.

El relevamiento realizado por ATE alcanzó a trabajadores del Estado de todo el país. Del total de los encuestados, el 47,8% pertenece al Estado Nacional, el 41,7% al Estado Provincial, el 5,8% al Estado Municipal, el 2% a empresas estatales y el 2,7% a otros ámbitos. La edad promedio de los participantes es de 45 años.

Uno de los principales resultados es que el 87% tiene deudas vigentes. Dentro de ese grupo, el 73% mantiene compromisos con múltiples entidades. Además, el 40% utiliza el endeudamiento para afrontar urgencias médicas, gastos vinculados a la educación y el pago de alquileres o expensas. Otro 37% recurre al crédito para pagar más deuda, además de cubrir gastos de alimentación y vestimenta.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el resultado del trabajo es categórico”. "El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real", apuntó. "Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir", señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que "hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir".

Más de la mitad de los estatales tiene otro trabajo

La encuesta de ATE también puso el foco en la necesidad de complementar los ingresos. El 55,4% de las personas consultadas aseguró tener más de un trabajo para aumentar sus ingresos o conseguir una mayor estabilidad económica. Dentro de ese universo, el 56% son mujeres. A su vez, el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para poder sostener los gastos del hogar.

Para Aguiar, el fenómeno está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo. "El Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura", expresó.

El dirigente sindical también cuestionó el impacto económico del endeudamiento sobre el consumo. "Hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía", esbozó. “Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses”, indicó al tiempo que agregó: "Los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación".