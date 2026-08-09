Las 6 claves para cuidarse la piel después de los 60 años: cómo hidratarla y prevenir arrugas

Con el paso del tiempo, la piel cambia y la rutina de skincare debe modificarse con ella para seguir luminosa, hidratada y suave. Una especialista reveló las 6 claves para adaptar la rutina de cuidado y limpieza del rostro después de los 60 años.

Los 6 consejos de una especialista para cuidar la piel, después de los 60 años

La experta en dermocosmética Esther Gaya reveló en su cuenta de TikTok (@d3rmocosmetica) los secretos para cambiar y potenciar la rutina de skincare para que la piel mejore y no se irrite. "La piel madura necesita tener una rutina, ni muy suave ni muy agresiva, aportando hidratación, nutrición y estimulando la producción de colágeno para verse mejor y más bonita", remarcó la especialista.

En ese sentido, compartió las siguientes claves para cuidar una piel madura:

1. Cambiar la vitamina C

La clásica vitamina C debe ser reemplazada por antioxidantes más potentes y de nueva generación. A partir de los 60 años, la piel se vuelve más sensible y suele tolerar peor la vitamina C pura, Por eso, es conveniente optar por alternativas de gran potencia antioxidante, la especialista aconseja utilizar alguno de los siguientes activos:

Astaxantina

Ergotioneína

Resveratrol

2. Introducir PDRN o ADN de salmón

Es uno de los activos más novedosos y destacados de la medicina estética actual. Su función principal es estimular la regeneración y la reparación de las células, lo que mejora la textura y la luminosidad de las pieles maduras.

3. Usar péptidos neurorrelajantes

Ayudan a tratar directamente las arrugas de expresión móviles. Activos como los de efecto botox-like o el syn ake. Son una excelente alternativa de uso cosmético frente al bótox tradicional.

La rutina debe adaptarse a cada piel, pero también al paso del tiempo

4. Alternar el retinol con factores de crecimiento

Los retinoides de uso continuo pueden debilitar la función barrera de la piel y causar irritación. Al introducir factores de crecimiento en la rutina, se potencia la regeneración celular, protegiendo la integridad de la piel para mantenerla más fuerte, resistente y optimizar los resultados del retinol.

5. Incorporar dispositivos de estimulación muscular

Con la edad disminuye el soporte muscular del rostro, lo que agrava el "colgamiento facial" y las arrugas. El uso de microcorrientes ayuda a recuperar el tono facial mediante un efecto lifting progresivo que mejora el aspecto general de la piel y el rostro.

6. Reforzar los lípidos de la barrera cutánea

A partir de los 60 años, la piel pierde muchos lípidos, lo que debilita y empeora su estado. Para solucionarlo, recomienda buscar productos formulados con ceramidas, colesterol y ácidos grasos, que ayudan a restaurar la barrera protectora y a devolver la firmeza al rostro.