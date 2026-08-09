Caos en San Lorenzo vs. Huracán: golazo de Caicedo, festejo contra la tribuna y Orlando Gill expulsado

Caos en San Lorenzo vs. Huracán: Jordy Caicedo anotó el 2 a 0, hubo incidentes en el festejo y Orlando Gill se fue expulsado por una agresión.

El clásico entre San Lorenzo y Huracán se descontroló en apenas dos minutos: a los 12 minutos del complemento, el 'Globo' estiró su ventaja en el marcador gracias a un golazo de Jordy Caicedo. Después de una pérdida en mitad de cancha, Cortés buscó a Facundo Kalinger por el medio y el mediocampista pampeano habilitó de gran manera al delantero ecuatoriano, que con un remate cruzado decretó el 2 a 0.

Sin embargo, Caicedo realizó el 'topo gigio' frente a la tribuna del 'Ciclón' en el festejo y provocó un fuerte cruce entre los jugadores de ambos equipos. En el tumulto, Orlando Gill agredió con un cabezazo a Lucas Blondel, y el árbitro Darío Herrera lo expulsó a instancias del VAR. En su lugar, ingresó José Devecchi desde el banco de suplentes.

Video: la expulsión de Orlando Gill en San Lorenzo vs. Huracán

Por dónde ver San Lorenzo vs. Huracán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre San Lorenzo y Huracán será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.

Cómo llegaron San Lorenzo y Huracán al clásico

San Lorenzo llegó al clásico con la intención de hacerse fuerte como local y conseguir un triunfo que le permitiera seguir escalando posiciones en la Zona B. El conjunto azulgrana buscó aprovechar el apoyo de su gente para cortar la racha favorable que Huracán construyó en los últimos enfrentamientos entre ambos y recuperar terreno en una rivalidad que siempre marca el ánimo de la temporada.

Huracán, por su parte, afrontó el compromiso con la confianza que le dieron sus últimas actuaciones frente a su eterno rival. El Globo sabe que un buen resultado en el Bajo Flores no sólo fortalecería su presente en el Clausura, sino que además representaría un nuevo golpe futbolístico en una serie de clásicos que, en los últimos años, se mostró muy equilibrada.

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