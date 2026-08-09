Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 9 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 2 minutos
El Quini 6 tiene premio para todos: la agencia que vende el ganador también cobra un 1%
¿Sabías que los agencieros también festejan?
El Quini 6 no solo premia a los apostadores: si una agencia vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. O sea, cuando hablamos de un pozo millonario, el que vendió la boleta también se va contento a casa.
Ojo con el reloj
El sorteo de la noche del Domingo arranca a las 21:15. Dejá tu pálpito acá abajo y que la suerte te acompañe. ¡Esta puede ser tu gran noche!
Hace 17 minutos
El Quini 6 y su bolillero: así se eligen los números que hacen millonarios
¿Cómo se eligen los números?
El Quini 6 es pura seducción: un bolillero con 46 números (del 00 al 45) y la máquina saca 6 bolillas que pueden cambiar tu vida. Para ganar el pozo millonario en cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— no hay atajos: tenés que acertar las 6 que salen.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo de la noche del domingo arranca a las 21:15 hs. Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos: ¿cuáles son los números que andás soñando?
Hace 1 hora
¡El Siempre Sale no falla: esta noche hay Quini 6 con pozo garantizado!
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, domingo, el Quini 6 vuelve con la modalidad Siempre Sale, esa que asegura ganadores sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre quienes marquen 5; y si tampoco hay ganadores con 5, se va con los de 4. ¡Alguien se lleva la plata!
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche?
Hace 1 hora
¡No caigas en la trampa del pozo! La AFIP te saca casi el 30% del Quini 6
Mirá que la AFIP siempre está
Se viene otra noche de Quini 6 y el sueño del pozo millonario ya empieza a rondar. Pero ojo: no todo lo que brilla es oro, y en Argentina hasta los premios tienen su mordida.
Si pegás el pozo mayor, la Ley de Impuestos se queda con casi el 30%. O sea, del total anunciado, a tu bolsillo llegan aproximadamente 7 de cada 10 pesos. Igual, con esa platita, ¿quién se queja, no?
Tu pálpito vale oro
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Antes de que rueden las bolillas, contanos: ¿cuál es tu número de la suerte? Dejalo en los comentarios y que la fortuna te acompañe.
Hace 1 hora
¿Milagro o matemática? Así se eligen los números del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche del domingo, a las 21:15, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. Y antes de que empieces a cantar el 13, el 22 o el 45, te contamos el secreto detrás de la suerte: ¿cómo se eligen los números?
Simple: todo sale de un bolillero con 46 bolillas, del 00 al 45. Se extraen 6 bolillas al azar, y si acertás esas 6 en cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha), te llevás el pozo mayor. Así de simple... y así de difícil.
Pero ojo, que la estadística dice que cada bolilla tiene la misma chance de salir. El resto, como siempre, es puro pálpito. ¿Cuáles son tus números? Dejanos tu combinación en los comentarios y crucemos los dedos.
Hace 1 hora
El Quini 6 no solo premia al apostador: el agenciero también festeja (y mucho)
¿Ya tenés tu pálpito?
El Quini 6 vuelve a encender la ilusión y el sorteo arranca a las 21:15 hs. Pero ojo, que no solo los apostadores tenemos motivos para soñar: los dueños de las agencias también festejan. Sí, como leés.
¿Qué son los premios estímulo?
La Lotería tiene un mimo especial para los agencieros: cuando venden el ticket ganador del primer premio (los famosos 6 aciertos), la agencia se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Por eso, cuando hay un ganador, el festejo es doble: uno en la casa del apostador y otro en la agencia que vendió la boleta.
Dejanos tu pálpito
¿Ya compraste tu numerito? Contanos en los comentarios con qué número soñás. El sorteo arranca a las 21:15 hs y puede cambiar tu vida, y la del agenciero, claro.
Hace 2 horas
Tradicional vs La Segunda: el Quini 6 te da dos chances para hacerte millonario
Dos chances, un mismo pálpito
La noche del domingo llega con todo: el Quini 6 pone en juego el Tradicional y La Segunda, dos pozos que despiertan la ilusión millonaria. Si jugás tus 6 números, ya estás adentro del Tradicional; y por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, con un pozo millonario independiente. ¿Se puede pedir más? Difícil.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y acá vamos a seguir minuto a minuto los resultados. Mientras tanto, contanos: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y que la suerte decida.
Hace 2 horas
Tradicional vs La Segunda: no elijas, jugá las dos y soñá en grande con el Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
La noche del Domingo, el Quini 6 vuelve a encender la ilusión con un pozo millonario que invita a soñar. El sorteo arranca a las 21:15 hs y, ojo, porque hay un dato que muchos desconocen: tus 6 números juegan automáticamente en el Tradicional, pero también podés darles otra oportunidad en La Segunda.
Tradicional vs La Segunda: la dupla que te hace ganar más
Cuando armás tu jugada, los mismos 6 números participan del sorteo Tradicional. ¿La buena noticia? Por un pequeño costo extra, esos mismos números corren también en La Segunda, que tiene su propio pozo millonario independiente. En criollo: no es elegir una u otra, es sumar chances con la misma boleta.
Así que ya sabés: el Tradicional es tu entrada, La Segunda es tu dosis extra de emoción. Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos si vas con todo a las dos. El sorteo arranca a las 21:15 hs. ¡La suerte no avisa y esta puede ser tu noche!
Hace 2 horas
¡La agencia también se vuelve loca! Qué son los premios estímulo del Quini 6
¿Qué son los premios estímulo?
Si creías que solo el apostador se vuelve millonario, estás en lo cierto... pero también el agenciero. Cada vez que una agencia vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), se lleva un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
El sorteo de este domingo arranca a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y contanos si tu agencia de confianza tiene la suerte de vender el ticket millonario. ¡El pozo te espera!
Hace 2 horas
Atención, agencieros: el Quini 6 también los hace ricos (sin acertar ni un número)
La verdad oculta detrás de los agencieros
Cuando un apostador acierta los 6 números, todos miran al ganador. Pero hay otro que festeja tanto o más que él: el dueño de la agencia. Sí, porque el Quini 6 tiene un premio estímulo para el comercio que vendió el ticket ganador del primer premio. Nada menos que un 1% del pozo.
Imaginate un pozo de $100.000.000: la agencia se lleva $1.000.000 sin haber arriesgado nada. Por eso, cuando cargás tu jugada, el agenciero también está apostando: quiere que ganes.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa está por las nubes. Contanos en los comentarios: ¿cuáles son tus números? ¿Le compraste a la agencia de la esquina o a esa que siempre anda con la cola loca? ¡Dale, dejá tu pálpito y que la suerte te acompañe!
Hace 3 horas
Tradicional vs La Segunda: ¿con una te alcanza o querés el doble de chances?
¿Ya tenés tu pálpito?
La cuenta regresiva ya empezó: a las 21:15 hs arranca el Quini 6 y la ilusión se prende en todo el país. Pero antes de que cantes victoria, escuchá este dato: cuando jugás tus 6 números, automáticamente estás participando en el sorteo Tradicional. ¿Y si te decimos que por un pequeño costo extra, esos mismos números también corren en La Segunda?
Así de simple: con un plus, te asegurás una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Dos sorteos, una sola boleta... ¡y el doble de motivos para no soltarla!
Contanos en los comentarios: ¿vas con el Tradicional o le entrás también a La Segunda? Dejá tu pálpito abajo y que la suerte te encuentre bien despierto. ¡El sorteo arranca a las 21:15 hs!
Hace 3 horas
¡Atención, apostadores! Este Domingo, el Quini 6 reparte plata sí o sí con el Siempre Sale
¿Ya tenés tu pálpito para el Domingo?
Se viene una nueva fecha del Quini 6 y la modalidad Siempre Sale promete emociones fuertes. ¿La conocés? Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que hayan llegado a los 5 aciertos. Y si tampoco hay ganadores con 5, el premio baja a los 4. O sea, alguien se lleva la plata sí o sí.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Así que andá preparando la boleta, juntá tus números de la suerte y dejanos tu pálpito en los comentarios. ¿Jugás al Siempre Sale o preferís otras modalidades? ¡Contanos!
Hace 3 horas
Nadie te lo contó: si ganás el Quini 6, tu agencia también se llena de plata
¿Ya tenés tu pálpito?
Mirá vos, el Quini 6 no es solo cosa de jugadores. Resulta que la agencia que vende el ticket ganador del primer premio (o sea, los 6 aciertos) se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Así de claro! Por eso, cuando hay un ganador grande, el agenciero también salta de alegría. Es como un gol en el último minuto: lo festejan todos.
Y ojo, que esto no es joda: el pozo millonario puede hacer que ese 1% sea una torta de guita. Por eso, cuando arranque el sorteo a las 21:15 hs, no solo vas a estar pendiente de tu boleta: también vas a querer saber si tu agencia de confianza se llena de plata.
Contanos en los comentarios: ¿ya compraste tu pálpito? ¿O vas a esperar a último momento? ¡El Quini 6 está a puntito de salir!
Hace 3 horas
¡Si te toca el Quini 6, la AFIP también festeja! Enterate cuánto te queda de tu pozo millonario
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 tiene un pozo millonario que te puede cambiar la vida, pero no te querés llevar la sorpresa después: la AFIP retiene casi un 30% por impuestos. En criollo: si ganás, de bolsillo te queda alrededor del 70% del premio anunciado. Igual, con eso alcanza para alegrarse, ¿no?
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que afilá la intuición y dejanos tu pálpito en los comentarios. ¡Suerte!
Hace 4 horas
Jugá una vez, ganá dos: el Quini 6 te da doble chance con La Segunda
Tradicional vs La Segunda: dos pozos con una sola jugada
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números entran automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero hay un truco que muchos dejan pasar: por un costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, un pozo millonario independiente. O sea, con la misma boleta podés tener dos oportunidades de embocarla y llevarte un premio grande.
Esta noche no te quedes afuera. El sorteo arranca a las 21:15 hs y el pozo de La Segunda puede cambiar la historia. ¿Ya tenés tus números? Dejá tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos.
Hace 4 horas
El Quini 6 te lo asegura: con el Siempre Sale, el pozo no se queda sin dueño
¿Ya tenés tu pálpito?
La noche del Domingo el Quini 6 vuelve con una modalidad que no falla: Siempre Sale. Tal como lo dice su nombre, todas las semanas asegura ganadores. Si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos y, si tampoco, va para los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejanos tu pálpito y no te quedes afuera de una noche en la que siempre sale un ganador.
Hace 4 horas
¡Pará la máquina! Hoy el Quini 6 te da doble chance al pozo millonario
Se viene otra noche de emociones fuertes con el Quini 6, y esta vez tenés un motivo extra para no despegar los ojos de la pantalla. Porque no se trata de elegir entre el sorteo Tradicional o La Segunda: acá podés jugar los dos con la misma boleta.
¿Tradicional o La Segunda? Acá jugás con las dos
Acá va la data que muchos desconocen: cuando cargás tus 6 números en el Quini 6, automáticamente participás del Tradicional. Pero por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda. Sí, así de simple: la misma combinación corre dos carreras, con un pozo millonario independiente esperando en cada una.
O sea, si la suerte te acompaña, podés embocarle a los dos pozos. Y si no, siempre te queda la satisfacción de haber jugado con el corazón. Total, el que no arriesga no gana.
Dejá tu pálpito y sumate a la previa
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que todavía tenés tiempo de afinar la boleta, mirar los números que te vinieron a la cabeza y dejar acá abajo tu pálpito. ¿Va con los mismos del Tradicional o le metés un cambio para La Segunda? Contanos, que la previa también se juega.
Hace 4 horas
¡Ojo, apostador! Hoy tus 6 números corren por dos pozos: Tradicional y La Segunda
¿Sabías que tus números juegan doble?
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero hay una data que muchos se pierden: por un pequeño costo extra, esos mismos números también corren en La Segunda. Así, sin cambiar ni un solo numerito, te asegurás una nueva oportunidad de ganar un pozo millonario independiente.
Esta noche, desde las 21:15 hs, arranca el sorteo con toda la emoción. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos en los comentarios tus números y contanos si le entrás a la doble chance.
Hace 5 horas
¡Dale, confesá! ¿Tenés tus números de la suerte para el Quini 6 de esta noche?
¿Cómo se eligen los números?
Esta noche el pozo millonario del Quini 6 vuelve a poner en juego la suerte de todo el país. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo salen las bolillas? Simple: un bolillero con 46 números (del 00 al 45) y la suerte decide... ¡se sacan 6!
Si querés llevarte el pozo mayor de la Tradicional, la Segunda o la Revancha, tenés que acertar las 6 bolillas. Nada más ni nada menos. El sorteo arranca a las 21:15 y no te podés quedar afuera. ¡Dejanos tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos!
Hace 5 horas
Se viene el Quini 6: ganás vos, la AFIP festeja y te retiene casi el 30%
¿Ya tenés tu pálpito?
El Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario, pero antes de que empieces a gastar lo que todavía no ganaste, hacé dos números: según la Ley de Impuestos, los premios de juegos de azar tienen una retención de casi el 30%. Si pegás el pozo mayor, de los millones que anuncian, a tu bolsillo llega aproximadamente el 70%. Ojo con emocionarte de más, que la AFIP también se quiere sentar a la mesa.
Igual, tranqui: ganar 70 de cada 100 vale, y mucho. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que prepará la boleta, cargá la ilusión y contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche?
Hace 5 horas
¡El Quini 6 no da tregua! Con el Siempre Sale, la plata se reparte sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Hoy es la gran noche del Domingo y el Quini 6 vuelve con una modalidad que no falla: el Siempre Sale. ¿Qué significa? Que alguien se lleva la plata sí o sí. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando tus numeritos. ¡Contanos en los comentarios cuál es tu pálpito!
¿Cómo funciona el Siempre Sale?
Como su nombre lo indica, el Siempre Sale asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. O sea, no hay vuelta que darle: la plata cae sí o sí. Dale, dale, animate a dejar tu pálpito y participá de esta noche que promete.
Hace 5 horas
¡Ojo, apostador! El Quini 6 tiene un premio secreto que festejan las agencias (y no es el pozo)
¿Qué son los premios estímulo?
Se sabe que el Quini 6 reparte pozos millonarios que cambian la vida de los apostadores. Pero hay un dato que no todos conocen: cuando alguien acierta los 6 números y se lleva el primer premio, la agencia que vendió el ticket ganador también recibe un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Sí, leé bien! Por eso, cuando hay un ganador grande, en el kiosco de barrio festejan casi tanto como el afortunado.
Así que ya sabés: si cargás tu jugada en tu agencia de confianza, y la suerte te acompaña, el dueño del local también va a estar saltando de alegría. Y ojo, porque el sorteo de hoy arranca a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tu pálpito para el Quini 6? Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu número favorito o tu combinación de la buena?
Hace 6 horas
¡Dale, dale! Esta noche Quini 6 te da dos chances: Tradicional y La Segunda no te dejan dormir
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner la piel de gallina a toda la Argentina. Porque sí: con tu misma jugada al Tradicional, tus 6 números también se anotan automáticamente en la cancha. Pero acá viene lo picante: por un costo extra, esos mismos números entran también en La Segunda, un pozo millonario independiente que puede cambiar tu vida mientras soñás con el primero.
O sea, no es una sola chance: son dos balas para el mismo pálpito. Y a las 21:15 hs arranca todo. Así que afilá la birome, revisá tu boleta y contanos: ¿Tradicional, La Segunda, o le entrás a las dos? Dejá tu pálpito en los comentarios, que esta noche los números tienen algo para decir.
Hace 6 horas
¿Cómo se eligen los números del Quini 6? La respuesta te va a sorprender (y a inspirar tu pálpito)
El misterio del bolillero
Seamos sinceros: todos queremos ganar el pozo millonario del Quini 6, pero pocos saben cómo se eligen los números que definen la suerte. El sorteo es sencillo: una máquina mezcla 46 bolillas (del 00 al 45) y de ahí salen 6 bolillas. Si las acertás todas, te llevás el premio mayor de la Tradicional, la Segunda o la Revancha. Así de fácil (o de difícil, según se mire).
Tu pálpito, del otro lado de la pantalla
Esta noche, a las 21:15 hs, el destino se pone en movimiento. ¿Ya tenés tus números elegidos? Contanos en los comentarios cuál es tu pálpito. Puede ser una fecha, un número de la suerte o lo que se te ocurra: el Quini 6 no juzga, solo sortea.
Hace 6 horas
¡Dos pozos en uno! Esta noche el Quini 6 juega Tradicional y La Segunda, y tu pálpito vale doble
Esta noche se juega doble
Se viene otra noche de Quini 6 y acá estamos listos para no perdernos ni un minuto. Sí, como leés: esta noche hay dos pozos millonarios en juego, y la buena noticia es que con tu misma boleta podés ser parte de ambos.
Acá va el dato que muchos no saben: cuando cargás tus 6 números, automáticamente participás del sorteo Tradicional. Pero por un costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, que tiene su propio pozo independiente. O sea: una sola jugada, doble oportunidad de cambiar la historia.
¿Te imaginás ganar el Tradicional y encima llevarte La Segunda? Bueno, no es imposible. Por eso, si todavía no armaste tu pálpito, andá preparándolo porque el sorteo arranca a las 21:15 hs.
Contanos en los comentarios: ¿con qué números vas esta noche? ¡Dale, dejá tu pálpito que nosotros lo sentimos!
Hace 6 horas
¡El Quini 6 Siempre Sale y esta noche el pozo busca dueño: dejá tu pálpito y ganá!
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 sale con la modalidad Siempre Sale, que asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, el premio baja a los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que prepará la boleta y dejá que la suerte haga lo suyo. ¿Cuál es tu número favorito? Contanos tu pálpito en los comentarios y viví la previa con El Destape.
Hace 7 horas
Jugás una y corrés dos: Tradicional y La Segunda se cruzan en el Quini 6
¿Tradicional o La Segunda? Acá va el pálpito doble
Cuando cargás tus 6 números en el Quini 6, ya estás adentro del Tradicional. Pero si querés más acción, hay un truco que rinde: por un pequeño costo extra, esa misma boleta también corre en La Segunda. Así, con el mismo pálpito, te asegurás una segunda oportunidad de embocarte un pozo millonario independiente. No es magia, es jugar inteligente.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y ya se respira la previa. ¿Va con La Segunda? ¿La dejás pasar? Contanos tu pálpito y que la suerte te acompañe.
Hace 7 horas
¿Cuánto te queda si ganás el Quini 6? La AFIP tiene la respuesta (y te saca un 30%)
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que hace soñar a medio país. Pero antes de gastar las ganancias en la cabeza, escuchá esto: los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, ya que casi un 30% queda retenido por impuestos. Sí, la AFIP siempre está al acecho.
La parte fea de ganar
No queremos aguarte la fiesta, pero hay que ser claros: el pozo millonario que anuncia Lotería no es el monto exacto que vas a cobrar. Por esa misma ley, si te toca el pozo mayor, te llevás aproximadamente el 70% del total anunciado. Igual, es un montón de plata, y el descuento no te va a impedir festejar. El sorteo arranca a las 21:15 hs.
En todo el país ya se respira la previa. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? ¡Dale, animate!
Hace 7 horas
¿Jugás al Quini 6? Esta noche hay pozo millonario y las agencias también festejan
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 pone en juego un pozo millonario. Pero la buena noticia no es solo para los apostadores: las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu número de la suerte? Dejá tu pálpito y acompañá la previa. ¡Suerte!
Hace 7 horas
¡Ojo, apostador! El Quini 6 tiene un premio extra: tu agencia también la puede pegar
¿Qué son los premios estímulo?
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 reparte un pozo millonario que puede cambiar tu vida... y la de tu agenciero. Sí, como leés: las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso en el kiosco festejan tanto como vos!
Así que ya sabés: cuando comprás tu jugada, en la esquina también están cruzando los dedos. ¿Tenés un pálpito? Dejalo en los comentarios y contanos con quién vas a brindar si toca. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 8 horas
¡El Quini 6 Siempre Sale: esta noche hay plata segura para alguien!
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 juega una vez más con la modalidad Siempre Sale. ¿Y sabés qué es lo mejor? Que alguien se lleva la plata sí o sí.
Te explicamos: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos. Y si tampoco hay ganadores con 5, el premio va para los que acierten 4. Así de simple, todas las semanas hay ganadores. ¡No hay pozo que quede vacante!
Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo antes de las 21:15 hs.
Hace 8 horas
Quini 6: el agenciero también festeja esta noche con el Premio Estímulo
¿Qué son los premios estímulo?
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. Pero ojo, no solo los apostadores tienen motivos para soñar: la agencia que vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos en los comentarios tus números y viví la noche del sorteo con nosotros.