Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 9 de agosto

Se viene otra noche de emociones fuertes con el Quini 6, y esta vez tenés un motivo extra para no despegar los ojos de la pantalla. Porque no se trata de elegir entre el sorteo Tradicional o La Segunda: acá podés jugar los dos con la misma boleta.

¿Tradicional o La Segunda? Acá jugás con las dos

Acá va la data que muchos desconocen: cuando cargás tus 6 números en el Quini 6, automáticamente participás del Tradicional. Pero por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda. Sí, así de simple: la misma combinación corre dos carreras, con un pozo millonario independiente esperando en cada una.

O sea, si la suerte te acompaña, podés embocarle a los dos pozos. Y si no, siempre te queda la satisfacción de haber jugado con el corazón. Total, el que no arriesga no gana.

Dejá tu pálpito y sumate a la previa

El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que todavía tenés tiempo de afinar la boleta, mirar los números que te vinieron a la cabeza y dejar acá abajo tu pálpito. ¿Va con los mismos del Tradicional o le metés un cambio para La Segunda? Contanos, que la previa también se juega.