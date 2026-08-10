Un matrimonio de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, hizo un pacto suicida en su departamento y fue hallado dos días después. Si bien la Justicia investiga las causas, la principal hipótesis es que ambos habrían tomado esa decisión al no poder afrontar sus deudas.

La reconstrucción judicial determinó, según consignó Cipo 360, que la pareja consumió una elevada dosis de pastillas combinadas con bebidas alcohólicas. Carlos Alberto Rosales, de 76 años, fue hallado sin vida en la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio San Pablo, mientras que su esposa no falleció, sino que fue encontrada 48 horas después en estado de shock junto al cuerpo de su marido.

Durante las pericias en la vivienda, además de múltiples blísteres vacíos y vasos con medicaciones, se encontró una carta donde ambas víctimas explicaban su acuerdo de quitarse la vida al no poder pagar el alquiler y tener grandes deudas. La crisis económica se habría sumado que el matrimonio se encontraba lejos de sus hijos, que residen fuera del país, de acuerdo con el medio local.

La mujer que sobrevivió al trágico episodio se encuentra internada y con contención en el área de Salud Mental del Hospital Pedro Moguillansky. Los investigadores intentan determinar mediante peritajes médicos con precisión las razones detrás del dramático desenlace.

La autopsia de Rosales fue postergada por el estado de conservación del cuerpo, pero durante las inspecciones preliminares los especialistas descartaron signos de violencia. Las fuentes judiciales remarcaron que "no hay lesiones compatibles con la intervención de terceros", lo que refuerza la hipótesis inicial del caso mientras se esperan nuevos resultados para avanzar con la investigación.