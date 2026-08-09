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Video: la ínsólita expulsión de Adrián Maravilla Martínez ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026

El delantero de la 'Academia' vio la tarjeta roja después de un codazo sobre Kevin Gutiérrez, que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó a instancias del VAR.

09 de agosto, 2026 | 20.48
Racing Club, Adrián Maravilla Martínez, Torneo Clausura 2026, Argentinos Juniors, fútbol argentino

Racing sufre en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 que está jugando en condición de visitante frente a Argentinos Juniors: después del gol tempranero de Tomás Molina en el arranque del encuentro para que el 'Bicho' se ponga en ventaja, Adrián Martínez fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo. El delantero de la 'Academia' le dio un codazo a Kevin Gutiérrez en la disputa de una pelota aérea y el árbitro Pablo Dóvalo, a instancias del VAR, le mostró la tarjeta roja.

A pesar del complicado panorama, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda reaccionaron rápido y alcanzaron el empate poco después de quedar con un futbolista menos. Tras una gran jugada colectiva, el juvenil Alejandro Tello habilitó con un gran pase a Ezequiel Cannavo que definió entre las piernas de Brayan Cortés para decretar el 1 a 1 en La Paternal.

Por dónde ver Argentinos frente a Racing

  • Ver partidos por Fútbol Libre Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.
  • El encuentro entre Argentinos Juniors Racing será transmitido por ESPN Premium.

MÁS INFO

Cómo llegan Argentinos y Racing

Argentinos Juniors intentará hacer valer la localía para continuar con su buen arranque en el Clausura. El conjunto de La Paternal ha vuelto a exhibir una de sus principales virtudes: un funcionamiento colectivo sólido, con una idea de juego clara y una estructura que le permite competir de igual a igual frente a cualquier rival. En su estadio suele convertirse en un adversario de enorme dificultad gracias a la intensidad con la que presiona y la circulación rápida del balón.

Racing, por su parte, afrontará una prueba de carácter fuera de Avellaneda. La Academia buscará imponer la jerarquía de un plantel que combina experiencia y juventud, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca de los primeros lugares. El equipo sabe que visitar a Argentinos siempre representa un desafío importante por las características del rival y las dimensiones del campo de juego, factores que suelen favorecer un desarrollo de alta intensidad.

Noticia en desarrollo.

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