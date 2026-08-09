Video: la ínsólita expulsión de Adrián Maravilla Martínez ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026

Racing sufre en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 que está jugando en condición de visitante frente a Argentinos Juniors: después del gol tempranero de Tomás Molina en el arranque del encuentro para que el 'Bicho' se ponga en ventaja, Adrián Martínez fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo. El delantero de la 'Academia' le dio un codazo a Kevin Gutiérrez en la disputa de una pelota aérea y el árbitro Pablo Dóvalo, a instancias del VAR, le mostró la tarjeta roja.

A pesar del complicado panorama, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda reaccionaron rápido y alcanzaron el empate poco después de quedar con un futbolista menos. Tras una gran jugada colectiva, el juvenil Alejandro Tello habilitó con un gran pase a Ezequiel Cannavo que definió entre las piernas de Brayan Cortés para decretar el 1 a 1 en La Paternal.

Por dónde ver Argentinos frente a Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Argentinos Juniors y Racing será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llegan Argentinos y Racing

Argentinos Juniors intentará hacer valer la localía para continuar con su buen arranque en el Clausura. El conjunto de La Paternal ha vuelto a exhibir una de sus principales virtudes: un funcionamiento colectivo sólido, con una idea de juego clara y una estructura que le permite competir de igual a igual frente a cualquier rival. En su estadio suele convertirse en un adversario de enorme dificultad gracias a la intensidad con la que presiona y la circulación rápida del balón.

Racing, por su parte, afrontará una prueba de carácter fuera de Avellaneda. La Academia buscará imponer la jerarquía de un plantel que combina experiencia y juventud, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca de los primeros lugares. El equipo sabe que visitar a Argentinos siempre representa un desafío importante por las características del rival y las dimensiones del campo de juego, factores que suelen favorecer un desarrollo de alta intensidad.

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