Estafas por comprar viajes a Brasil, Europa y Colombia: cayó una agencia de turismo que engañó a 800 clientes

Un nuevo caso de estafa perpetrado por una agencia de turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se trata de Traveling Turismo, una empresa que prometía a sus clientes grandes viajes a Brasil, Colombia y Europa a muy bajo costo. Hasta el momento, se han contabilizado un total de 800 damnificados, entre los que se encuentran jubilados y jóvenes que perdieron ahorros y pertenencias.

La investigación está en pleno curso, pero se cree que la agenda se habría quedado con, al menos, un millón de dólares. Traveling Turismo se encontraba sobre la calle Florida, en el centro porteño. A raíz de la trascendencia de las denuncias por estafa, la agencia cerró su local, no atiende llamadas y, además, cerró todas las redes sociales.

De acuerdo a los propios damnificados, el dueño Diego Gastón Navarro (48) dejó de dar señales, a prinicipio de marzo de 2026, justo después que empezaron a salir a luz la cantidad de testimonios por estafa. El presunto estafador se encuentra en situación 5 de la Central de deudores del Banco Central de la Argentina (BCRA), catalogada como "irrecuperable".

Testimonios de las personas presuntamente estafadas por la agencia Traveling Turismo

Yanina habló con Infobae y contó que todo comenzó con un grupo de pasajeros que habían comprado un paquete para ir al exterior en febrero de este año, pero cuando llegaron al Aeropuerto, desde la agencia les dijeron que debían cambiarlo de inmediato. Como ningún pasajero lo aceptó, les devolvieron el dinero pero en pesos, cuando la reserva se había hecho en dólares.

La mujer contó que ella accedió a comprar un paquete con Traveling Turismo porque se trataba de una empresa de más de 10 años de experiencia en el mercado y por las reseñas de Google que parecían ser muy buenas. Sin embargo a los pocos días de haber hecho la compra, comenzó a notar la cantidad de mensajes negativos en las redes sociales: los usuarios los llamaban "estafadores". "Nos bloquearon en todos lados. Se llevaron todo y no dieron ni una sola respuesta", expresó.

Otra víctima de estafa relató que perdió 1.000 dólares en un paquete que había reservado para ir a Europa. En el caso de esta damnificada, sí habia usado el servicio de Traveling Turismo en otra ocasión y todo había funcionado de manera normal. "Habia viajado hace dos años a Brasil, en familia, y cumplieron con todo lo pautado. Fue excelente. Ahora pagué porque veía que subían historias y que seguía funcionando normalmente", indicó.

La causa por estafa está siendo investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40 y cuenta con decenas de personas que reservaban paquetes en dólares en efectivo No obstante, al momento de volver a contactar con la agencia para proceder a realizar el viaje, ya no recibían respuesta.

En este momento, existe un grupo de WhatsApp con personas presuntamente estafadas por Traveling Turismo: ya son más de 400 miembros. Sin embargo, las principales denunciantes sostienen que, en verdad, hay 800 víctimas de estafa.