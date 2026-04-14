ALERTA JUBILADOS por ESTAFAS: la advertencia de PAMI y cómo darte cuenta

En un contexto de creciente digitalización de trámites y de consultas, los jubilados se han convertido en uno de los principales blancos de estafas digitales. Después de advertir el aumento de fraudes en las redes sociales a través de perfiles falsos, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió una alerta y difundió distintas recomendaciones para evitar engaños a sus afiliados y afiliadas.

Según informaron desde el organismo, estas cuentas fraudulentas suelen presentarse como los canales oficiales de PAMI y ofrecen supuestos beneficios, bonos o gestiones rápidas para acceder a los datos personales del afiliado, como el número de documento o hasta la clave bancaria.

Cómo identificar las cuentas oficiales de PAMI y cómo evitar estafas digitales

Desde el PAMI detallaron una serie de características que permiten distinguir perfiles auténticos de aquellos creados con fines fraudulentos. Entre los principales indicadores de cuentas oficiales se destacan la presencia de la tilde azul de verificación, un historial de publicaciones sostenido, una gran cantidad de seguidores y la difusión de información institucional clara.

Por el contrario, los perfiles falsos suelen ser creados recientemente, con escasa actividad y con mensajes genéricos o sospechosos en sus publicaciones. En este sentido, el organismo subrayó: nunca se solicitan datos personales, claves bancarias ni pagos a través de mensajes privados.

Además, desde PAMI recomiendan evitar el ingreso a los enlaces (links) dudosos y no compartir información confidencial fuera de los canales oficiales, como el sitio web o la aplicación institucional Mi PAMI.

Los especialistas en seguridad digital observan que estos delincuentes suelen aprovechar la urgencia del usuario para generar confianza en las víctimas. Por eso es que recomiendan tomarse unos minutos para verificar la autenticidad de cualquier mensaje antes de responder.

Qué hacer si fui víctima de una estafa digital

En caso de detectar una situación sospechosa o haber compartido información personal, es fundamental actuar con rapidez. Desde el organismo aconsejan comunicarse de inmediato con la entidad bancaria para proteger las cuentas, realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales y contactar la línea de atención del PAMI.

También se sugiere guardar pruebas, como capturas de pantalla de las conversaciones o perfiles involucrados, para facilitar la investigación del fraude por parte de las autoridades pertinentes.

El incremento de este tipo de maniobras ha generado la necesidad de reforzar controles y de difundir advertencias para que las y los usuarios no se conviertan en víctimas de estafas digitales. La prevención y la verificación de las fuentes resultan indispensables para evitar caer en fraudes y para proteger la información personal.